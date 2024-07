Sesc Saúde Mulher chega ao Riomar com exame gratuito de Mamografia

A Unidade móvel Sesc Saúde Mulher estará no Riomar Shopping de 19 a 21/07, realizando exame de Mamografia gratuitamente – uma oportunidade para as mulheres ficarem em dia com a saúde. O atendimento será das 08 às 16h.

As Unidades móveis BiblioSesc e CineSesc também estarão presentes com uma programação cultural para a criançada. Haverá contação de histórias, apresentação da Boneca Flavinha e exibição do filme Divertidamente I. Todas as atividades serão abertas ao público, no estacionamento do Shopping. O BiblioSesc atenderá das 10 às 18h e o CineSesc das 18h30 às 19h30.

Na oportunidade o caminhão do Sesc Mesa Brasil recolherá doações de itens de limpeza, que serão destinadas as famílias atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. O Sesc iniciou a campanha na primeira semana de julho e colocou pontos de coletas em todas as suas Unidades Operacionais de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.

“A parceria com o Riomar é uma oportunidade para os trabalhadores do comércio utilizarem os serviços do Sesc e conhecer o trabalho promovido pela instituição através de suas unidades móveis”, disse a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, acrescentando que os caminhões percorrem o interior do Estado, levando para a população ações de saúde, cultura e cidadania.

Onde encontrar as Unidades do Sesc:

Sesc Centro – Rua senador Rollemberg, 301, Bairro São José.

Sesc Siqueira Campos – Rua Bahia, 259, Barro Siqueira Campos.

Sesc Comércio – Rua Otoniel Dória, 464, Centro.

Sesc Socorro – Av. Profa. Jânia Reis Batista, 250 – Marcos Freire II.

Sesc Atalaia – Av. Santos Dumont, 737, Bairro Atalaia.

Foto assessoria

Por Aparecida Onias