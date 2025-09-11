Setembro Amarelo: Cuidar da saúde mental também é cuidar da vida

No mês dedicado à prevenção ao suicídio e à valorização da vida, a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) reforça seu compromisso não apenas com a segurança dos pacientes, mas também com o bem-estar e a qualidade de vida de seus cooperados e colaboradores. A campanha Setembro Amarelo chama a atenção para a importância de falar sobre saúde mental, quebrar tabus e oferecer apoio em momentos de fragilidade emocional.

Entre as iniciativas que fortalecem essa reflexão está o Núcleo do Eu, lançado em 18 de abril de 2020, durante um período de incertezas e medo marcado pela chegada da pandemia da COVID-19 ao Brasil. O projeto, parte do programa “Gestão do Eu”, foi promovido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) e idealizado pelo Dr. Marcos Antonio Costa de Albuquerque, então vice-diretor científico da SBA e ex-presidente da Coopanest-SE. A proposta trouxe ao centro do debate a importância do cuidado com a saúde mental dos anestesiologistas, mostrando que o equilíbrio emocional é fundamental para a prática médica e para a valorização da vida.

Seguindo essa mesma linha, a Coopanest-SE promove ao longo do ano atividades que incentivam o autocuidado e a integração, como o Projeto Verão Ativo, que em sua segunda edição, realizada no Dia da Mulher, proporcionou às cooperadas uma manhã de contato com a natureza e práticas de bem-estar, como aula funcional, ioga e surf. Essas ações refletem o compromisso assumido pela cooperativa, alinhado à Carta de Recife de 2018 da SBA, em promover iniciativas que impactem positivamente a vida social e profissional dos anestesiologistas.

De acordo com o presidente da Coopanest-SE, Dr. José Eduardo de Assis, a saúde mental deve ser tratada como prioridade em todas as áreas: “Assim como cuidamos da vida de cada paciente, precisamos também cuidar uns dos outros e de nós mesmos. A saúde mental é parte essencial da nossa prática médica e deve ser vista com a mesma seriedade com que tratamos a saúde física. O Setembro Amarelo nos lembra que não estamos sozinhos e que pedir ajuda é um ato de coragem.”

Com essas iniciativas, a Coopanest-SE reafirma seu compromisso não apenas com a excelência profissional, mas também com o acolhimento, a valorização da vida e o bem-estar de cada cooperado.

