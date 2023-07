Shopping Jardins ganha espaço exclusivo para troca de figurinhas

Colecionadores de cromos da Copa do Mundo de Futebol Feminino podem interagir no ambiente em frente à Escariz e participar de encontros que acontecerão aos sábados

O Shopping Jardins e a Livraria Escariz entram em campo na torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino e agraciam o público com um ambiente voltado aos colecionadores de figurinhas e amantes do esporte. O espaço com pufes e mesas está localizado em frente à Livraria Escariz e fica aberto aos visitantes durante todo o horário de funcionamento do shopping.

Aos sábados, das 10h às 13h, crianças, jovens e adultos também têm a oportunidade de participar do ‘Encontro de Colecionadores’ na Livraria Escariz e ganhar um álbum da Copa do Qatar na brincadeira de chute a gol. O acesso é gratuito.

“Colecionar álbuns e cromos é uma tradição que une pais, filhos e amigos em torno de uma paixão e, quando um campeonato importante como a Copa do Mundo é realizado, esse passatempo ganha mais evidência e proporciona a criação de memórias afetivas inesquecíveis”, relata a empresária Fátima Escariz.

Não por acaso, ela destaca também que, desde junho, as figurinhas e os álbuns da Copa do Mundo de Futebol Feminino e da Libertadores têm sido os mais procurados pelo público sergipano, seguidos dos cromos do youtuber Enaldinho.

Brasil na Copa 2023

Iniciada nesta quinta-feira, 20 de julho, a Copa do Mundo de Futebol Feminino reúne 32 seleções que disputarão o cobiçado título de campeã até o dia 20 de agosto. A estreia da equipe brasileira será na segunda-feira, 24 de julho, às 8 horas, em partida contra as panamenhas. Nesta fase de grupos, as atletas lideradas pela rainha Marta também jogarão no dia 29 de julho, às 7 horas, contra as francesas e, no dia 2 de agosto, às 7 horas, contra as jamaicanas.

Foto: GettyImages e Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação