Shopping Jardins recebe 11° edição do Fest Kids, em Aracaju

Até o domingo, 25 de agosto, o Shopping Jardins recebe a 11ª edição do Fest Kids, um evento voltado ao setor de festas infantis que apresenta ao público o melhor em decoração, buffet, bolo, convite, confeitaria, entre outros produtos e serviços. Até lá, gestantes, pais, mães e toda a família têm a oportunidade de resolver todos os detalhes das celebrações em um só lugar – do chá revelação aos 15 anos. O evento acontece na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga, e está aberto ao público das 10h às 22h, exceto no domingo, quando funcionará das 12h às 21h.

Segundo a idealizadora do Fest Kids, Arineide Pimentel, o setor de festas infantis está em constante crescimento. “Estão surgindo muitas novidades no mercado de festas infantis e elas estão disponíveis no evento para que os visitantes possam conhecer e se encantar, além da oportunidade de criar memórias eternas celebrando o amor e a união”, destaca a organizadora que surpreendeu o público com a realização de um chá revelação ao vivo na noite de abertura da feira, em 22 de agosto.

Doces e minibolos lindamente decorados, minipudins, tortas e sobremesas geladas, bolos com efeitos especiais, personalizados, balões, decorações criativas, lembrancinhas, buffets são alguns dos serviços e produtos em exposição.

Fest Kids

O quê? Mostra do segmento de festas infantis reúne tudo o que as famílias precisam para realizar a celebração dos sonhos da criançada. O evento reúne os principais fornecedores e as novidades em decoração, bolos, docinhos, lembrancinhas, personalizados, buffets e demais produtos e serviços.

Quando? Até 25 de agosto, das 10h às 22h e, no domingo, das 12h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

