Shopping Prêmio promove Caça aos Ovos neste sábado com programação especial

A magia da Páscoa tomou conta do Shopping Prêmio e, neste sábado (19), o clima encantado ganha destaque com a tão aguardada Caça aos Ovos, a partir das 17h, na Praça de Eventos. A participação é gratuita, com vagas limitadas e por ordem de chegada.

Antes disso, o público poderá tirar fotos com o Coelho da Páscoa, das 14h às 16h30, e a criançada ainda poderá se divertir na oficina de pintura facial, também às 17h. As atividades fazem parte do Bosque Encantado, um cenário criado especialmente para transformar o shopping em um verdadeiro conto de Páscoa.

Alessandro Souza, gerente de marketing do Shopping Prêmio, explica que a ação foi planejada para proporcionar momentos especiais.

“Pensamos em cada detalhe para criar um ambiente mágico, onde as crianças possam viver a fantasia da Páscoa. É uma oportunidade de criar memórias afetivas e fortalecer os laços em família, já que os pais podem acompanhar “, destaca.

A programação segue até domingo (20), com mais encontros com o Coelho da Páscoa, das 14h às 16h30, e a apresentação do espetáculo “Uma Páscoa Colorida”, a partir das 17h.

As ações têm apoio do GBarbosa, Lojas Americanas e Cacau Show. Mais detalhes estão disponíveis no Instagram do Shopping Prêmio.

Por Juliane Balbino