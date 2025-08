Simulado Nacional reforça preparo de Aracaju para emergências em saúde

A capital sergipana dá mais um passo decisivo na proteção da população. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju participou, nesta terça-feira, 5, do Simulado Emergências em Saúde Pública, evento promovido pelo Ministério da Saúde que acontece no Hotel Del Mar até esta quarta-feira, 6. A iniciativa nacional tem como foco o fortalecimento da resposta a crises sanitárias e a integração entre municípios, estados e governo federal no enfrentamento a emergências.

Ao investir na qualificação técnica de suas equipes e integrar-se a um esforço conjunto com o Ministério da Saúde e órgãos estaduais, o município fortalece sua capacidade de resposta a situações críticas, garantindo mais segurança, agilidade e eficácia no atendimento à população em momentos de crise sanitária. Durante o evento, representantes da SMS participaram de atividades práticas e trocaram experiências com gestores e especialistas de todo o país.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, participou da programação e reforçou a relevância da metodologia da simulação realística na formação dos profissionais. “É uma oportunidade única para Aracaju sediar e participar ativamente de um evento como esse. A simulação é uma das formas mais eficazes de aprendizado para adultos, especialmente em áreas críticas como a saúde pública”, pontuou.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Duanne Marcele, destacou a importância da iniciativa para o aprimoramento das ações no município. “Esse seminário nos capacita para responder a qualquer emergência. Recentemente, enfrentamos uma pandemia e aprendemos que estar preparado é essencial. Temos investido fortemente em estratégias de imunização, e os resultados mostram que estamos no caminho certo”, afirmou.

Representando o Ministério da Saúde, o superintendente estadual Tiago Rangel reconheceu o trabalho desenvolvido pela SMS de Aracaju. “Temos visto resultados importantes nas ações de imunização e no compromisso da equipe local com a saúde pública. É fundamental valorizar essa dedicação e ampliar ainda mais o alcance das ações”, declarou.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Michele Cruz, destacou que o simulado também contribui para o aprimoramento das estratégias de combate às arboviroses. “A simulação nos permite avaliar o plano de contingência e ajustar ações voltadas ao controle vetorial. Esse preparo faz toda a diferença na redução de casos e proteção da população”, afirmou.

Por meio do planejamento estratégico, da qualificação contínua e da integração com as esferas estadual e federal, a SMS se mantém preparada para responder às emergências sanitárias para proporcionar serviços mais ágeis, resolutivos e próximos de quem mais precisa.

Foto: Eriky Batalha/ Ascom SMS