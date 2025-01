Sisu 2025: resultados serão divulgados neste domingo, dia 26

Os resultados da edição única do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 serão divulgados neste domingo (26).

A consulta das listas de aprovados pode ser feita no site do programa.

O Sisu seleciona, por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), candidatos para universidades públicas do país. Neste ano, o programa oferece mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas do país.

Em caso de aprovação, o estudante poderá fazer a matrícula ou registro acadêmico na instituição de ensino a partir desta segunda-feira (27). O prazo segue até 31 de janeiro de 2025.

Veja o que fazer caso você:

Seja aprovado: Faça a matrícula ou registro acadêmico na instituição de ensino de 27 a 31 de janeiro de 2025.

Não seja aprovado: No site do Sisu, manifeste interesse em participar da lista de espera entre 26 e 31 de janeiro. Os resultados serão divulgados por cada faculdade.