SiSu/UFS: veja lista de candidatos excedentes que foram aprovados

Candidatos aprovados devem realizar pré-matrícula institucional entre 9 e 14 de abril; classificação dos excedentes foi atualizada

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) divulgou nesta segunda-feira, 7, a 1ª relação de candidatos que passaram da condição de excedentes para aprovados no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2025.

+ Clique aqui para acessar a lista

Os candidatos aprovados devem realizar a pré-matrícula institucional no período de 9 a 14 de abril, utilizando exclusivamente o Portal de Ingresso para envio da documentação obrigatória elencada no anexo I do Edital nº 14/2025/Prograd/UFS.

Além disso, a classificação dos candidatos excedentes no SiSU 2025 foi atualizada e pode ser conferida aqui. A 2ª relação de candidatos aprovados será publicada no dia 16 de maio.

Ascom UFS