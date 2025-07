SMS aciona Plano de Contingência e orienta para conter alta de gripe

A circulação de vírus respiratórios em Aracaju voltou a crescer nas últimas semanas, impulsionada pela sazonalidade típica do período mais frio do ano e pelo aumento das aglomerações durante os festejos juninos. O resultado tem sido o crescimento de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente entre crianças pequenas e adultos. Diante da situação, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) segue vigilante e monitorando o cenário para melhor atender a população.

Entre as Semanas Epidemiológicas 01 a 27 (janeiro a 5 de julho), foram confirmados 956 casos de SRAG, sendo 382 com identificação de vírus respiratórios. Nesse mesmo período, a Covid-19 ainda se faz presente, com 59 casos e 13 óbitos. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite em crianças, aparece com destaque. Só entre 29 de junho e 5 de julho, foram 24 registros. Seguido por 22 casos de Influenza, 18 de Rinovírus, além de casos de Metapneumovírus (2) e Adenovírus (1).

A maior parte dos casos foi registrado entre crianças menores de 1 ano e adultos entre 20 e 59 anos, reforçando a necessidade de atenção especial a esses públicos. Devido ao contexto atual, a referência técnica dos vírus respiratórios da SMS, Annie Stoduto, orienta a população sobre a importância de medidas simples e eficazes para conter a proliferação.

“Faz-se necessário estar sempre reforçando ações preventivas como a higienização das mãos, a prática da etiqueta respiratória (usar lenços descartáveis ao tossir ou espirrar), manter ambientes limpos e ventilados, alimentação balanceada, ingestão regular de líquidos e a prática de atividade física. Para as mamães com bebês pequenos, evitar receber visitas ou levá-los em locais de aglomeração. Além do uso da máscara facial em pessoas com sintomas gripais”, ressaltou.

E ainda reforça o alerta: “Estamos observando uma elevação no número de internações por agravamento dos sintomas gripais. Por isso, é fundamental adotar hábitos saudáveis e manter a vacinação em dia. A vacina continua sendo a forma mais eficaz de evitar casos graves e óbitos”.

As unidades de saúde de Aracaju seguem abastecidas e preparadas para acolher a população. O Plano de Contingência municipal prevê monitoramento constante dos indicadores, além de ações de orientação, imunização e assistência em saúde aos casos notificados.

Foto: André Moreira