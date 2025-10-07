SMS amplia acesso a exames e ações de prevenção ao câncer de mama e colo do útero

Neste Outubro Rosa, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, promove uma série de ações voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. De 6 a 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, um espaço de saúde instalado no Shopping RioMar oferecerá atendimento gratuito a mulheres de toda a cidade, com exame citopatológico (lâmina), vacinação e agendamento de mamografias para mulheres entre 40 e 74 anos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Segundo a assessora técnica da linha de cuidado à saúde da mulher da SMS, Aline Oliveira, a ação tem o propósito de facilitar o acesso aos serviços, promover a conscientização e incentivar o cuidado contínuo. “Estamos oferecendo um espaço acessível e acolhedor, de porta aberta, para que todas as mulheres possam realizar seus exames e manter o acompanhamento em dia. A prevenção é fundamental e pode salvar vidas”, destaca Aline.

O câncer de mama e o câncer do colo do útero estão entre os tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil, mas podem ser prevenidos e tratados quando identificados precocemente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o país registrou, em 2023, 73.610 novos casos de câncer de mama e 17.010 de câncer do colo do útero. Em Sergipe, no mesmo ano, 493 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama e 349 com câncer de colo do útero. Entre janeiro e julho de 2024, foram notificados 225 casos de câncer de mama e 170 de câncer do colo do útero no estado.

As ações do Outubro Rosa integram a rede de atenção à mulher mantida pela Secretaria Municipal da Saúde, que também realiza exames preventivos e orientações nas 45 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Aracaju. A campanha simboliza um chamado ao cuidado e à conscientização, lembrando que a informação e a prevenção são as principais aliadas na luta contra o câncer.

Foto: Ascom/SMS