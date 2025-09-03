SMS amplia acesso ao cuidado oftalmológico com o projeto Novo Olhar

Enxergar com clareza voltou a ser realidade para muitas pessoas com o Novo Olhar, projeto realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A iniciativa vem reduzindo o tempo de espera e assegurando atendimento integral e contínuo em oftalmologia, especialmente para pacientes diabéticos e para casos de alta complexidade.

Por meio do projeto, mais de 4 mil consultas e milhares de procedimentos estão sendo ofertados mensalmente. Na unidade montada no Aracaju Parque Shopping, acontecem consultas e exames, enquanto o tratamento cirúrgico de glaucoma é realizado no Centro de Especialidades Médicas (Cemar), no bairro Siqueira Campos. As consultas também acontecem nas clínicas credenciadas, assim como a cirurgia para transplante de córnea.

Para pacientes como Solange Ferreira, de 72 anos, o acesso facilitado trouxe alívio e a certeza de que conseguirá concluir seu tratamento. “O atendimento foi bom, está tudo ocorrendo sem demoras. O meu grande alívio é que acabou a espera, vou resolver meu problema na visão e pegar o receituário para trocar os óculos”, afirmou.

A mesma expectativa positiva é compartilhada por Hélio Maia, de 66 anos, que iniciou o processo para realizar sua segunda cirurgia de catarata. “Aqui o atendimento é 100%. Fiz uma cirurgia, fiquei bem, e agora quero resolver o outro olho também. Estou confiante de que vai dar tudo certo”, disse.

Já Antônio Carlos Silva, de 65 anos, destacou a importância do serviço estar novamente em funcionamento. “Eu já não tinha esperança, porque consulta com oftalmologista é muito caro. Mas, graças a Deus, voltou a funcionar. Estou muito feliz porque consegui dar continuidade ao tratamento”, relatou.

Outro caso de sucesso é o de Maria Aparecida Menezes, de 65 anos, que já saiu da consulta com encaminhamento para cirurgia. “Foi excelente, porque já há muito tempo eu esperava. Hoje posso agradecer a Deus e aos profissionais de saúde por cuidarem de nós e da nossa visão”, destacou.

Com a retomada do serviço, a Prefeitura de Aracaju amplia a linha de cuidado oftalmológico, garantindo acesso a 800 cirurgias de catarata, 300 cirurgias de pterígio, 800 mapeamentos de retina e 300 retinografias coloridas a cada mês. Além de possibilitar o acesso a procedimentos mais complexos como vitrectomia posterior, correção de estrabismo, transplante de córnea e esclera, tratamento cirúrgico de glaucoma e catarata congênitos, tratamentos a laser e, ainda, a ampliação do tratamento medicamentoso de retina (Anti-VEGF).

O serviço também incluirá procedimentos avançados como implante de anel intra-estromal e radiação para cross linking corneano, fundamentais para o tratamento de doenças como o ceratocone.

Mais do que números, o projeto Novo Olhar devolve qualidade de vida, confiança e esperança à população que agora encontra um serviço ágil, resolutivo e acessível.

Foto: Ascom/SMS