SMS amplia acesso da população a especialistas por meio do projeto TeleNordeste

A população de Aracaju contará, a partir deste mês, com a ampliação do acesso a especialistas por meio do TeleNordeste, projeto de telessaúde do Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Oswaldo Cruz e desenvolvido pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS). O município aderiu à iniciativa em março de 2025 e já utiliza a plataforma em 16 equipes da Atenção Primária, garantindo diagnósticos mais ágeis e atendimento humanizado sem a necessidade de deslocamentos.

Na última sexta-feira, 5, representantes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) se reuniram com a equipe do TeleNordeste e da Secretaria de Estado da Saúde para alinhar estratégias de expansão. A meta é ampliar o número de profissionais cadastrados na plataforma, o que permitirá que mais usuários tenham acesso a consultas em especialidades como neurologia pediátrica e adulta, psiquiatria, cardiologia, endocrinologia, urologia, entre outras.

A secretária adjunta da Saúde de Aracaju, Iraneide Santos, destacou que a iniciativa fortalece a atenção primária e qualifica a assistência: “O TeleNordeste já está implantado em 16 equipes da rede municipal e nosso objetivo é ampliar esse número para que mais pacientes tenham acesso a diagnósticos precisos e acompanhamento especializado, utilizando a tecnologia como ferramenta de humanização”, ressaltou.

Para a gerente técnica da telemedicina na Atenção Primária, Vanessa Duarte, a expansão representa mais resolutividade no cuidado: “A plataforma facilita o acesso às especialidades de maior demanda e aproxima o paciente do especialista, sem precisar sair da sua unidade de saúde”, destacou.

O consultor em telesaúde do projeto, Marcos Aurélio Maeyama, reforçou que a parceria é estratégica para o fortalecimento da rede. “Com a entrada de Aracaju, ampliamos a abrangência e buscamos consolidar até 2026 uma estrutura sustentável de teleatendimento, que possa permanecer beneficiando a população”, enfatizou.

Com essa nova etapa de expansão, o TeleNordeste passará a alcançar ainda mais equipes da Atenção Primária em Aracaju, aumentando o número de médicos habilitados na plataforma e ampliando a oferta de consultas especializadas. Isso significa redução no tempo de espera, maior resolutividade dentro das próprias unidades de saúde e mais comodidade para os usuários, que poderão ter acesso a especialistas sem precisar enfrentar deslocamentos longos até os grandes centros.

