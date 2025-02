SMS amplia cobertura vacinal em ação que acontece neste sábado

Com esse propósito de ampliar cobertura vacinal, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza no próximo sábado (22), o Dia D de Vacinação em Aracaju. A ação acontecerá em 16 Unidades de Saúde da Família (USFs), distribuídas por toda a cidade, das 7h30 às 12h30, para garantir que mais pessoas tenham acesso às vacinas de rotina.

Todas as doses do Calendário Nacional de Imunização estarão disponíveis, com exceção da BCG, Influenza e Dengue. A mobilização busca atualizar as cadernetas de vacinação e conscientizar a população sobre a importância dos imunizantes, especialmente entre crianças menores de dois anos, gestantes e idosos, que estão entre os grupos prioritários.

A gerente técnica do Programa de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, reforça a importância da iniciativa. “O Dia D é mais uma estratégia para ampliar o acesso às vacinas de rotina e garantir que crianças, adolescentes, adultos e idosos mantenham seu esquema vacinal em dia. Estamos mobilizando uma equipe completa de profissionais, incluindo enfermeiros, técnicos, administrativos e gerentes, para que o atendimento ocorra de forma eficiente e segura”, explica.

Atualmente, a cobertura vacinal na capital sergipana está em torno de 85% e a meta é aumentar a taxa de cobertura. Larissa alerta para a importância da adesão, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. “Idosos, gestantes e crianças menores de dois anos precisam de uma atenção especial. A sazonalidade de algumas doenças torna ainda mais urgente que essas pessoas estejam protegidas. É essencial que pais e responsáveis levem as crianças para atualizar a caderneta”, enfatiza.

A expectativa da SMS é atender cerca de duas mil pessoas durante a ação, mas o objetivo é que cada vez mais cidadãos entendam a importância da imunização. A vacinação é gratuita e essencial para prevenir doenças e manter a saúde coletiva. “Cada grupo específico tem um calendário vacinal padronizado pelo SUS, e seguir esse esquema é fundamental”, reforça a gerente do Programa de Imunização.

Pais, responsáveis e demais cidadãos que estejam com vacinas atrasadas devem aproveitar essa oportunidade. “O Dia D é uma chance para quem não consegue ir às unidades de saúde durante a semana. Estamos prontos para receber a população e reforçamos o convite: procure uma das 16 unidades participantes e garanta sua proteção e a de sua família”, conclui Larissa.

Por Ascom/SMS – Foto: Marcelle Cristinne