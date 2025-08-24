SMS aproxima serviços de saúde para os moradores do bairro Lamarão

Na primeira edição do projeto Tamo Junto Aracaju, realizado neste sábado, 23, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) garantiu à comunidade do Lamarão acesso facilitado a diversos serviços. Entre os atendimentos ofertados estiveram vacinação contra doenças como influenza, febre amarela e hepatite B, aferição de pressão arterial e glicemia, exames citopatológicos, avaliação odontológica, práticas integrativas em saúde e vacinação antirrábica para pets.

O engajamento e participação popular mostram a importância de aproximar os serviços públicos do cidadão. Moradores destacaram a oportunidade de resolver demandas de saúde de forma rápida e sem enfrentar filas. “Para ir na unidade básica, preciso me organizar e demanda mais do meu tempo. Mas aqui já saí com orientação e encaminhamento. Não precisei madrugar para garantir vaga”, afirmou a dona de casa Ivanilde Silva.

A atualização da caderneta vacinal das crianças também foi um dos pontos fortes. A mãe Aline Vieira levou os cinco filhos para receber as doses em atraso e destacou a praticidade. “Durante a semana é complicado por causa da escola. Aqui foi possível vacinar todos de uma vez”, relatou.

Para quem trabalha e tem pouco tempo durante a semana, o evento também fez diferença. “Um sábado produtivo como esse é muito gratificante. Consegui fazer meu exame citopatológico sem demora”, disse Adriana Gomes, trabalhadora de serviços gerais. Já o aposentado Manuel dos Santos aproveitou para cuidar dos animais de estimação. “Foi mais cômodo vacinar meus cachorros aqui no bairro, sem precisar me deslocar para longe. E ainda pude contar com consulta para ver se a saúde deles está em dia”, compartilhou.

Mães com filhos pequenos também puderam otimizar a rotina a tirar um tempo para o autocuidado. “Agora que estou com a bebê, a rotina é corrida e minha prioridade é cuidar dela. Quando soube da ação vim e nessa oportunidade pude aferir a pressão, a glicose e ainda receber atendimento odontológico perto de casa foi muito importante”, contou Evelyn Oliveira.

Os números comprovam o alcance da iniciativa: 16 atendimentos em práticas integrativas, 21 exames citopatológicos realizados, 100 usuários contemplados com aferição de pressão arterial, glicemia e testes rápidos. Além de 42 pessoas vacinadas, 124 receberam assistência em saúde bucal e 42 animais foram vacinados.

O Tamo Junto Aracaju será realizado mensalmente, sempre aos sábados, em diferentes bairros da capital. A proposta é aproximar os serviços públicos da população, garantindo acesso facilitado a atendimentos de saúde, atividades de prevenção, promoção da qualidade de vida e outras ações oferecidas pela gestão municipal.

