SMS e Conselho Municipal reforçam parceria para fortalecer a Saúde

A proximidade entre gestão pública e sociedade civil organizada é essencial para garantir avanços na saúde pública. Demonstrando compromisso com a escuta ativa e a valorização do controle social, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) e o Conselho Municipal de Saúde se reuniram na quarta-feira, 15, em um momento marcado pelo diálogo democrático e pela busca de soluções para o Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Na avaliação de Núbia Santana, presidente do Conselho, o encontro foi produtivo e trouxe perspectivas positivas. “Doutora Débora se mostrou muito acessível e comprometida com a saúde pública. Se o compromisso dela é a melhoria e fortalecimento do segmento, ela encontrou parceiros. Foi um momento de grande importância para afinarmos o diálogo e pensarmos na valorização e no crescimento do SUS”, destacou.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, também avaliou a reunião de forma positiva. “Reconhecemos o papel do Conselho como essencial para a gestão. Essa parceria é fundamental para alinhar expectativas, rever pactuações e buscar novas estratégias. Percebo que o Conselho ama o SUS, assim como esta gestão, e estamos prontos para trabalhar de mãos juntas”, afirmou.

Entre os pontos discutidos, destacam-se a valorização dos profissionais, o fortalecimento da gestão do trabalho e a implementação de novas estratégias para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. “Saúde pública é uma construção diária e o encontro reforçou o compromisso mútuo em aprimorar o atendimento, ampliar os recursos e garantir uma gestão eficiente e inclusiva”, concluiu Débora.

