SMS garante atendimento emergencial nos eventos dos 170 anos de Aracaju

Neste final de semana, a Orla da Atalaia se tornou o epicentro das comemorações pelos 170 anos de Aracaju. Os shows programados pela Prefeitura para esta sexta-feira, 14, atraíram milhares de aracajuanos e turistas. Para garantir a segurança e o bem-estar do público, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) marcou presença com um posto médico estruturado para atendimento emergencial.

O espaço foi equipado com leitos de observação, medicação rápida e área de estabilização, além de leitos específicos para pessoas obesas, garantindo um atendimento humanizado e acessível. A estrutura foi pensada para atender desde casos mais simples, até ocorrências que exigissem estabilização antes do encaminhamento a unidades hospitalares.

A Rede de Urgência e Emergência da SMS montou uma equipe composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, todos preparados para acolher o público com rapidez e eficiência. “Sabemos que eventos desse porte podem trazer situações de emergência, e nossa missão é garantir que todos sejam atendidos com qualidade e segurança”, destacou a secretária municipal de Saúde, Débora Leite.

Além do suporte no posto médico, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente para reforçar o atendimento em casos mais graves, garantindo a remoção ágil para hospitais, caso necessário. Das oito pessoas atendidas no posto, ontem, apenas uma foi removida para o Huse.

“Tudo isso foi planejado para oferecer uma resposta rápida a situações emergenciais, trazendo ainda mais tranquilidade para quem participava da festa”, assinalou Leilane Araújo, coordenadora da Rede de Urgência e Emergência (REUE-SMS).

Mas a atuação da SMS nos 170 anos de Aracaju não ficou restrita ao atendimento médico. A Vigilância Sanitária Municipal (Revisa) também esteve presente no evento, com fiscais atentos à segurança alimentar e às condições sanitárias dos estabelecimentos que comercializavam alimentos e bebidas. O objetivo foi garantir que os comerciantes seguissem as normas sanitárias, protegendo a saúde da população e evitando riscos de contaminação alimentar.

Com essa atuação integrada, a Secretaria Municipal de Saúde reafirmou seu compromisso com o bem-estar da população, garantindo que a celebração dos 170 anos de Aracaju seja não apenas pela alegria, mas também pelo cuidado e pela segurança de todos os presentes.

Ascom-SMS