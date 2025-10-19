SMS garante continuidade da vacinação após furto na Unidade de Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a vacinação prevista para este sábado, 18, foi mantida e transferida para a Unidade de Saúde da Família (USF) Renato Mazzé Lucas, após um ato de vandalismo interromper o funcionamento da USF José Machado de Souza, localizada no bairro Santos Dumont.

Durante a madrugada, indivíduos ainda não identificados cortaram cabos de energia e furtaram uma condensadora do sistema de ar-condicionado da unidade, impossibilitando a realização do atendimento no local. A equipe técnica da SMS já iniciou os reparos necessários para restabelecer o pleno funcionamento do espaço o mais breve possível.

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) também foi acionada e atua na investigação do caso. De acordo com a corporação, o furto foi identificado por meio do sistema de videomonitoramento da unidade. A GMA segue em busca de informações que possam levar aos responsáveis.

A população pode colaborar com as investigações, acionando a Guarda Municipal pelo telefone 153 ou pelo WhatsApp (79) 98166-7790.

Foto: André Moreira