SMS identifica demandas prioritárias da USF Dona Sinhazinha

Cuidar da saúde pública vai além de oferecer atendimento: exige planejamento, proximidade e ação. Com esse compromisso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju segue avançando na reestruturação dos serviços e na melhoria dos pontos de atendimento.

Como parte do plano de 100 dias, a equipe técnica e o corpo diretivo da SMS realizaram, nesta quarta-feira, 29, uma vistoria na Unidade de Saúde da Família (USF) Dona Sinhazinha, no bairro Grageru. O objetivo é identificar demandas prioritárias e acelerar soluções para otimizar os serviços oferecidos.

Durante a visita, foram avaliadas tanto as condições estruturais quanto as necessidades das equipes de profissionais. Segundo Edna São Mateus, gerente da unidade, a ação é fundamental para alinhar estratégias e fortalecer o serviço prestado. “Isso facilita muito os processos, pois permite que a equipe da SMS veja de perto as dificuldades e defina as melhores formas de resolvê-las. Além de atender bem a população, precisamos garantir boas condições de trabalho para os profissionais da saúde”, destacou.

A USF Dona Sinhazinha tem um papel estratégico na rede municipal, sendo uma das 20 unidades com horário de atendimento estendido. A usuária Josenilde Correia reconhece a importância da iniciativa da SMS. “A população já sofreu muito e essa proximidade com os gestores é essencial para que as nossas necessidades sejam ouvidas e atendidas”, afirmou.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) continuará com visitas técnicas às unidades, garantindo um diagnóstico preciso para a implementação de melhorias. A gestão municipal reforça seu compromisso em oferecer um atendimento humanizado, eficiente e acessível a todos os aracajuanos.

