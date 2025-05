SMS: infectologista indica medidas preventivas contra doenças respiratórias

Com a chegada do período mais chuvoso e frio do ano, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju está reforçando as ações de prevenção contra doenças respiratórias, com foco especial na proteção de crianças pequenas, público mais vulnerável às complicações dessas enfermidades.

A médica infectologista da rede municipal, Mariela Cometki Assis, destaca que as baixas temperaturas favorecem a circulação de vírus como Influenza, Adenovírus, Rinovírus e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). “Com o frio, as pessoas tendem a permanecer em ambientes fechados e pouco ventilados, o que facilita a disseminação dos vírus. As crianças, por terem o sistema imunológico ainda em desenvolvimento e vias respiratórias mais estreitas, acabam mais suscetíveis a agravamentos”, explica.

Para reduzir os riscos de transmissão e evitar a sobrecarga nos serviços de saúde, a SMS está reforçando a campanha de vacinação contra a gripe. Até o momento, já foram aplicadas mais de 43 mil doses da vacina contra a Influenza em Aracaju, sendo 7.473 destinadas a bebês e crianças. Esse número representa 35,38% de cobertura vacinal entre o público infantil.

A médica reforça, ainda, que a vacinação deve ocorrer antes da chegada do período mais crítico. “A produção de anticorpos leva de 30 a 40 dias após a aplicação da vacina. Por isso, é essencial que a população busque os pontos de vacinação com antecedência”, orienta.

Além da vacinação, a SMS também está promovendo capacitações com profissionais da Atenção Primária e ações educativas voltadas à população. As orientações incluem cuidados como higienização frequente das mãos, boa ventilação dos ambientes e o reconhecimento precoce de sinais de alerta.

A infectologista chama a atenção para o impacto das temperaturas baixas na saúde respiratória das crianças. “O frio inflama a mucosa nasal, o que aumenta a coriza e torna o organismo mais vulnerável à entrada de vírus e bactérias. Durante o período de festas juninas, a exposição à fumaça de fogueiras pode agravar ainda mais esse quadro”, alerta. Outro ponto em destaque é a importância de manter o cartão de vacinação das crianças em dia. “Infelizmente, ainda há um número significativo de crianças com esquema vacinal incompleto. Com prevenção, atenção aos sintomas e acompanhamento médico, é possível passar por esse período com mais segurança e saúde para toda a família”, endossou.

Para a especialista, é fundamental procurar atendimento médico ao apresentar sintomas respiratórios. No entanto, ela destaca que os serviços de urgência e emergência são destinados prioritariamente a casos com sinais de gravidade. “Como falta de ar, respiração com esforço visível (movimento das “asinhas” do nariz), coloração arroxeada nas extremidades, tosse intensa que compromete a respiração e febre persistente que não cede com o uso de antitérmicos. Esses são sinais de alerta e precisam de avaliação imediata”, pontua Mariela Cometki.

Já crianças e pessoas com sintomas leves devem buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde poderão receber orientações e tratamento adequados, evitando a evolução para quadros mais graves.

