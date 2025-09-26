SMS inicia campanha de vacinação antirrábica para proteger pets e população

Cães e gatos de Aracaju terão a oportunidade de receber, gratuitamente, a vacina contra a raiva a partir do dia 6 de outubro. A campanha, promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), seguirá até o dia 1º de novembro e oferecerá diferentes formatos de atendimento para facilitar o acesso da população, com drive-thru, pontos fixos distribuídos pela cidade e vacinação volante na Zona de Expansão.

Entre os dias 6 e 10 de outubro, haverá um drive-thru pet no Parque da Sementeira. Já de 27 a 31 de outubro, o drive-thru funcionará no Parque de Exposições. Além disso, pontos fixos de vacinação estarão distribuídos por todas as regiões da capital aos sábados, conforme cronograma divulgado semanalmente nos canais oficiais da SMS e da Prefeitura de Aracaju. Na Zona de Expansão, a campanha contará ainda com vacinação volante, realizada de porta em porta por agentes de combate às endemias.

De acordo com o gerente de combate às endemias, Daniel Nunes, a campanha busca proteger cães e gatos contra a raiva e prevenir a transmissão da doença para os seres humanos. “A participação da população é fundamental. Quando o tutor comparece aos pontos de vacinação, ele não apenas protege seus animais, mas também contribui para a segurança coletiva, já que a raiva é uma doença de risco para todos”, ressaltou.

Em 2025, a SMS já contabiliza 8.620 animais vacinados. Do total, 2.884 cães machos e 2.305 fêmeas receberam a dose, além de 1.809 gatos machos e 1.622 fêmeas. Os dados demonstram a adesão dos tutores e a importância da continuidade da mobilização.

Importância da prevenção

A raiva é uma zoonose viral grave, com taxa de letalidade próxima a 100%. A doença pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhões ou lambidas, e não tem cura após o início dos sintomas. A vacinação regular dos animais é a única forma de prevenção.

Foto: Ascom/SMS