SMS intensifica ações para proteger crianças da bronquiolite na sazonalidade

Com a chegada da sazonalidade das síndromes respiratórias, que afeta principalmente crianças menores de um ano, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju deu início, na última sexta-feira, 21, a uma série de capacitações para os profissionais das Unidades de Saúde da Família (USFs). O objetivo é uniformizar condutas no atendimento e implementar um novo fluxograma para garantir a identificação e o encaminhamento rápido de casos graves de bronquiolite.

A doença, provocada pelo vírus sincicial respiratório, é altamente contagiosa e comum nessa época do ano, especialmente entre recém-nascidos e lactentes. “A bronquiolite não é uma doença nova, mas os protocolos e recursos terapêuticos estão em constante atualização para oferecer a melhor assistência às crianças atendidas nas unidades de saúde e nos serviços de urgência”, destacou a Daniele Moisés, pediatra responsável pela capacitação.

Segundo a médica, a prevenção começa em casa. “Crianças com sintomas gripais devem ser isoladas para evitar a disseminação do vírus. Higiene das mãos, limpeza de superfícies com álcool 70% e o uso de máscaras por cuidadores são medidas essenciais”, alertou. Ela também enfatizou a importância de não levar crianças com suspeita de infecção para creches ou escolas.

Com ações integradas, a Secretaria Municipal da Saúde busca reduzir o impacto da sazonalidade das síndromes respiratórias em Aracaju para proporcionar um atendimento ágil e eficaz às crianças. A uniformização de condutas, aliada ao acesso a terapias específicas como o anticorpo monoclonal Palivizumabe, pode diminuir complicações graves e prevenir a disseminação da bronquiolite na população infantil.

