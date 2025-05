SMS intensifica vacinação contra Influenza com ações em 34 instituições de Aracaju

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a Influenza e proteger os grupos mais vulneráveis às complicações respiratórias, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju deu início, no mês de maio, a uma ampla mobilização com ações de busca ativa. A estratégia inclui a vacinação em 34 instituições, órgãos e empresas do território aracajuano, e seguirá até o dia 23 de junho.

A iniciativa, que começou pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), leva equipes da Rede de Atenção Primária (Reap) até locais estratégicos para imunizar, np local, pessoas dos grupos prioritários. A coordenadora da Reap, Mayra de Oliveira, destaca que a mobilização é parte de um esforço contínuo para garantir o acesso à vacina e conscientizar a população sobre sua importância.

“Desde o início da campanha, temos unido diversos esforços para garantir que a população tenha acesso à vacina, à informação, e entenda a importância de estar protegida. Um exemplo foi o último Dia D, que teve bastante adesão e foi um sucesso. Ainda assim, nossa cobertura vacinal está abaixo do ideal, e precisamos melhorar esses índices”, afirma.

Até o momento, a SMS aplicou 49.177 doses do imunizante contra a gripe, o que representa apenas 19,82% da meta estabelecida para a campanha. O dado reforça a necessidade de intensificar as estratégias de acesso e sensibilização, especialmente com a chegada do período chuvoso, quando aumentam os casos de síndromes respiratórias.

“A proteção é essencial para evitar complicações, principalmente entre os grupos mais frágeis como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades. Estamos intensificando a busca ativa, indo até os domicílios vacinar pessoas acamadas e visitando instituições, hospitais e clínicas ao longo de maio e junho para facilitar esse acesso”, explica Mayra.

A coordenadora também reforça que as Unidades de Saúde da Família (USFs) continuam sendo pontos permanentes de vacinação. “Temos uma rede capilarizada que cobre todo o território do município. Mas sabemos que, para muitas pessoas, sair de casa pode ser um desafio. Por isso, as equipes estão indo até as pessoas, para garantir que todos os públicos prioritários recebam a imunização”, detalhou.

A vacina contra Influenza é recomendada para mais de 20 grupos prioritários, entre eles: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e da educação, pessoas com deficiência permanente, comorbidades, profissionais da segurança, transporte coletivo, população em situação de rua, entre outros.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta que a população procure a USF mais próxima ou acompanhe em nossos canais, o cronograma das ações itinerantes para garantir a vacinação. A meta é alcançar o maior número possível de pessoas e garantir que a população esteja protegida contra a Influenza.

Foto: Ascom/SMS