SMS oferta vacinação nos dois shoppings da capital aos sábados e domingos

A Secretaria Municipal da Saúde prorroga a vacinação no RioMar e Jardins durante o mês de agosto. Para incentivar a imunização infantil, o Zé Gotinha marca presença nos shoppings neste fim de semana

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população às vacinas, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), prorrogou o funcionamento dos postos de vacinação nos shoppings RioMar e Jardins durante todos os finais de semana do mês de agosto. A ação integra o programa “Bora Vacinar!” e é voltado para pessoas a partir de 5 anos de idade.

A iniciativa garante mais comodidade para quem não consegue se vacinar durante a semana, permitindo que a população atualize a caderneta de vacinação em um ambiente de fácil acesso e funcionamento estendido. Nos dois shoppings, o atendimento ao público será no sábado, 10h às 16h, e no domingo das 12h às 18h. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação.

Entre os imunizantes disponíveis estão: Pfizer (Covid-19), Tríplice Viral, ACWY (meningite), DTP, DTPA, Influenza, HPV, Dupla adulto, Hepatite B, Varicela, Febre Amarela e Pentavalente. A vacina contra a dengue não está disponível nos postos por exigir avaliação médica prévia.

E para tornar a experiência ainda mais especial para as crianças, o querido Zé Gotinha marcará presença nos shoppings neste fim de semana. No sábado, das 13h às 16h, ele estará no Shopping Jardins, animando a garotada e incentivando a importância da vacinação. Já no domingo, das 14h às 17h, é a vez do RioMar Aracaju receber o amigo da saúde, que estará lá para recepcionar meninas e meninos inseridos no programa “Bora Vacinar!”.

A presença do Zé Gotinha reforça o compromisso com a saúde infantil e transforma o momento da vacina em uma experiência lúdica e acolhedora para toda a família.

