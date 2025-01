SMS conscientiza sobre ações de cuidado em saúde mental

Com o tema deste ano “O que fazer pela saúde mental agora e sempre”, a Secretaria Municipal de Aracaju (SMS), por meio da Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), está promovendo uma ampla programação alusiva ao Janeiro Branco. As ações são voltadas para os usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e têm como objetivo sensibilizar sobre a importância do autocuidado e desmistificar preconceitos relacionados à saúde mental.

De acordo com Lidiane Rosa, coordenadora da Reaps, a programação busca oferecer cuidados integrais aos usuários. “A gente quer que o usuário sinta que está sendo cuidado e, ao mesmo tempo, levar para a população a reflexão sobre o cuidado com a saúde mental, promovendo o autoconhecimento e combatendo preconceitos sobre os transtornos mentais”, ressaltou.

As ações abrangem práticas culturais, educativas, físicas e lúdicas para promover o bem-estar e reforçar que a saúde mental e física estão integradas. “Cada pessoa tem sua forma de cuidar da saúde mental, e a programação reflete essa diversidade, promovendo reflexões e estratégias para enfrentar os desafios do dia a dia”, enfatizou Lidiane.

Programação:

CAPS Jael Patrício (bairro Cidade Nova): Oficinas integradas com atividades externas na praia (22/01 e 29/01)

CAPS AD Primavera (bairro Atalaia): Caminhada Janeiro Branco no dia 31/01, com concentração às 8h e intervenções musicais do grupo de percussão MusiCAPS nos Arcos da Orla de Atalaia (8h às 11h)

CAPS IAD Vida (bairro Suíssa): Rodas de conversa e práticas expressivas sobre a medicalização da saúde mental (29/01)

CAPS Dona Ivone (bairro Inácio Barbosa): Teatro de fantoches (27 a 29/01) e Sarau Cultural com apresentações artísticas e exposições (31/01)

CAPS David Capistrano (bairro Atalaia): Rodas de conversa (29/01, manhã), caminhada pelo bairro (29/01, tarde) e atividades para cuidadores (30/01, tarde)

Projeto Redução de Danos: Ação Café com Saúde, na Associação de Pescadores – Coroa do Meio (24/01, manhã)

Por Lucivânia Pereira/ Ascom SMS