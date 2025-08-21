SMS realiza ação especial de saúde para homens neste sábado em Aracaju

Garantir mais saúde e qualidade de vida aos homens de Aracaju é o objetivo da ação especial que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza neste sábado, 23, no Centro de Especialidades Médicas (CEMAR). A iniciativa integra a programação do mês dedicado aos pais e tem como foco ampliar o acesso a exames, consultas e serviços preventivos, fortalecendo o cuidado integral com a população masculina.

No local, serão ofertados gratuitamente exames como hemograma, colesterol, ácido úrico, creatinina e PSA, além de ultrassonografias de próstata, saco escrotal e abdomên total, testes rápidos, avaliação com clínico geral, atualização do cartão vacinal, aferição de pressão arterial, glicemia, eletrocardiograma (ECG) e massoterapia.

Para garantir a organização, apenas os exames de ultrassom e o ECG serão previamente agendados por meio da regulação. Todos os demais serviços estarão disponíveis de forma aberta ao público, por ordem de chegada, das 7h às 13h.

Com esta iniciativa, a SMS busca não apenas reduzir a fila de espera em especialidades e exames, mas também incentivar os homens a adotarem hábitos de prevenção, com foco no diagnóstico precoce de doenças como hipertensão, diabetes, alterações cardíacas e câncer de próstata.

A ação reforça a importância de procurar os serviços de saúde regularmente, mesmo sem sintomas aparentes, e garante à população masculina mais oportunidades de cuidado integral e acessível.

Foto: Sérgio Silva