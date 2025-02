SMS recebe Coren e reforça compromisso com os profissionais da enfermagem

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reafirma o compromisso com a valorização dos profissionais e com a otimização dos serviços públicos. Nesta sexta-feira, 21, a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, recebeu o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), Marcel Azevedo, para discutir soluções para questões trabalhistas na Maternidade Lourdes Nogueira e reforçar a parceria entre as instituições.

Durante a reunião, o Coren-SE apresentou um diagnóstico sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem e reivindicou o cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem. A gestão atual já implementou essa conquista no Hospital Nestor Piva e busca estendê-la à unidade materno-infantil, administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). A nova gestão demonstrou abertura para o diálogo e compromisso em resolver as demandas, assegurando que tomará medidas para corrigir possíveis irregularidades.

“Viemos até a doutora Débora, secretária municipal de Saúde, trazer o resultado da nossa última inspeção na Maternidade Lourdes Nogueira, que é gerida pela empresa INTS. Além de apresentar para ela, já que é uma nova gestão, a necessidade de resolver os problemas existentes. Assim como foi feito no Hospital Nestor Piva, queremos que a Secretaria tome providências em relação à maternidade, pois os problemas são antigos e afetam tanto os profissionais quanto a população”, afirmou Marcel Azevedo.

Outro ponto abordado foi o projeto de transformação de cargos de auxiliar e técnico de enfermagem, um pleito antigo da categoria. Segundo Marcel Azevedo, a resposta da secretária foi positiva. “Ela nos sinalizou que o projeto está caminhando, que medidas já estão sendo adotadas a fim de promover o melhor alinhamento”, disse.

Para Débora Leite, o diálogo com os conselhos profissionais é fundamental para aprimorar a gestão da saúde no município. “O Coren-SE trouxe demandas importantes, e estamos averiguando todas as situações relatadas. Nosso objetivo é garantir condições adequadas de trabalho e a qualidade da assistência prestada à população. Estamos abertos ao diálogo com todos os conselhos, pois sabemos que a saúde se faz com a colaboração de diversas categorias profissionais”, pontuou a secretária.

Presenças

A reunião contou também com a participação ativa da secretária-adjunta da Saúde, Iraneide Santos, da diretora de Regulação, Monitoramento, Avaliação e Contratos da SMS, Pollyanna Cardoso, da diretora de Vigilância e Atenção da SMS, Gabriela Carvalho, e do assessor jurídico do Coren-SE.

Por Ascom/SMS