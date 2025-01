SMS recebe plano de ação elaborado por agentes de saúde de Aracaju

Os agentes de saúde e de endemias são responsáveis pela educação e orientação da população sobre as questões de saúde. São o primeiro contato com a população, por isso, a secretária de Saúde, Débora Leite recebeu uma comissão formada pelos profissionais.

O presidente da Associação Independente dos Agentes de Saúde e de Endemias do Estado de Sergipe (Asinascees), Jeilson Souza, disse que a visita teve como intuito apresentar para a secretária, um plano de ação com reivindicações dos agentes para melhoria no trabalho e atendimento à população. “Beneficiando os agentes, a população também será beneficiada com um atendimento e um trabalho melhor. Estamos buscando essas melhorias justamente para que a população seja bem assistida”, informou.

Para Jeilson, a atitude de ter recebido os agentes, já aponta a vontade de mudar e de melhorar o serviço prestado para a população. “Acreditamos que essa reunião demonstra que vamos ter uma representatividade dentro da gestão. Estamos aqui para mostrar as dificuldades que encontramos em campo para que a secretária tenha conhecimento e possa buscar soluções”.

A secretária municipal da saúde, Débora Leite, pediu que uma nova reunião seja marcada e disse que o objetivo é realmente alcançar as melhorias necessárias para a categoria. “Esse contato é fundamental para que a gente possa conhecer a realidade e demandas específicas deles. Pedi outra reunião para que possamos discutir as reivindicações com mais profundidade”, explicou a secretária.

Texto e foto ascom SMS