SMS reforça cuidados em saúde mental com campanha Setembro Amarelo

“Se precisar, peça ajuda.” É com essa mensagem que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), intensifica, neste mês, a campanha Setembro Amarelo. A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre a prevenção ao suicídio e a valorização da vida, oferecendo à população espaços de escuta, acolhimento e atividades voltadas para o cuidado com a saúde mental.

Ao longo do período, estão sendo realizadas rodas de conversa, palestras, oficinas de canto, dança e teatro, além de ações educativas em escolas municipais e com famílias. No dia 17 de setembro, a programação terá um dos seus momentos centrais com a Caminhada pela Vida, que reunirá usuários dos serviços de saúde mental, familiares e profissionais em um movimento coletivo de valorização da vida, saindo da Praça Fausto Cardoso.

A coordenadora de Saúde Mental da SMS, Lidiane Rosa, destaca que a campanha é uma oportunidade de aproximar ainda mais os serviços da população e fazer um alerta acerca do tema. “O Setembro Amarelo é um marco importante para que possamos falar abertamente sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, mas é fundamental lembrar que esse cuidado deve ser permanente. Nossos CAPS e unidades de saúde estão sempre de portas abertas, acolhendo e oferecendo acompanhamento especializado”, ressaltou, sobre os Centros de Atenção Psicossocial.

Ela enfatiza que o autocuidado mental e emocional pode trazer transformações na vida de quem precisa dessa assistência. “Muitos usuários encontraram no cuidado psicológico a possibilidade de recomeçar. Esse é um tema que precisa ser abordado sempre, pois o sofrimento é inerente à condição humana e, às vezes, ele atinge um nível que se faz necessário o cuidado junto a profissionais de saúde”, enfatizou.

Onde buscar ajuda

Aracaju conta atualmente com seis Centros de Atenção Psicossocial, que funcionam como porta aberta, sem necessidade de encaminhamento, para acolher pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, além de usuários com problemas relacionados ao uso abusivo de substâncias. Além disso, 29 psicólogos estão distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), garantindo acesso contínuo ao acompanhamento psicológico. O município também dispõe de serviços de Redução de Danos, que atuam diretamente nos territórios, fortalecendo vínculos e orientando a população. Também está disponível o serviço 24h do Pronto Atendimento de Saúde Emocional do contato 0800 888 6466.

Arte: Ascom/PMA