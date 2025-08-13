SMS retoma ações de vacinação de crianças nas escolas públicas do município

Com a volta das atividades escolares, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), retomou a vacinação nas unidades de ensino da rede municipal de Aracaju. A ação integra o Programa Saúde na Escola (PSE) 2025–2026 e leva a imunização diretamente para o ambiente escolar, beneficiando 59.332 alunos e professores de 130 instituições até o final do ano letivo.

A mobilização segue até o fim do ano letivo, com atendimento nos turnos da manhã e da tarde, conforme a programação da escola e cronograma de visitas da rede municipal de saúde. Todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI) estão disponíveis no ambiente escolar, exceto a vacina contra a dengue, que continua sendo aplicada exclusivamente nas Unidades de Saúde da Família (USFs). A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a comunidade escolar contra doenças imunopreveníveis.

Para vacinar as crianças, é necessário apresentar termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis, cartão de vacina original e documento de identificação. Os adultos bastam apresentar o cartão de vacina e documento de identidade. Entre as vacinas ofertadas estão: Covid-19 (Pfizer ou Bivalente), Influenza, Hepatite A, Hepatite B, Penta, Pneumo 10, Rotavírus, Meningo C, Febre amarela, Varicela, HPV, Tétano (DTP), dTpa, Tríplice viral e Meningo ACWY.

Aline Guimarães, referência técnica do PSE em Aracaju, destaca que a presença das equipes nas escolas é fundamental para alcançar um público que, muitas vezes, encontra dificuldades para se deslocar até uma unidade de saúde. “Levar a vacina até a escola amplia a cobertura e protege toda a comunidade escolar”, afirma. Ela reforça ainda a importância da participação das famílias. “Precisamos que pais e responsáveis assinem o termo de autorização e enviem a documentação necessária para que as crianças sejam vacinadas”, endossou.

Entre 7 de abril e 12 de agosto de 2025, foram aplicadas 1.096 doses no ambiente escolar, resultado que reflete o alcance da estratégia. A Secretaria Municipal da Saúde reforça seu compromisso em fortalecer a prevenção e elevar os índices de cobertura vacinal, contribuindo para a proteção integral da comunidade escolar e da população de Aracaju.

