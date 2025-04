SMTT Aracaju informa alterações no trânsito na Beira-Mar a partir de sábado

O governo do Estado de Sergipe solicitou à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju alterações no tráfego da avenida Governador Paulo Barreto de Menezes (avenida Beira Mar), na região da ponte Juscelino Kubitschek (Ponte dos Cajueiros), a partir do próximo sábado, 26.

As intervenções serão realizadas por conta do avanço da obra do Complexo Viário Maria do Carmo Alves. Como parte da nova etapa do projeto, o retorno que fica em frente à saída do Parque dos Cajueiros, para quem trafega no sentido Centro – Praia, será bloqueado. Essas intervenções têm como objetivo organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança durante o andamento dos serviços.

Uma outra etapa da obra exigirá mais mudanças no trânsito da avenida Beira Mar, a partir do dia 3 de maio. A via no sentido Praia-Centro será totalmente fechada no trecho que vai do retorno em frente à saída do Parque dos Cajueiros até o condomínio Mansão Ville de Paris.

Os condutores que estiverem se dirigindo neste sentido deverão realizar um desvio à esquerda, no retorno em frente ao Parque dos Cajueiros, para acessar o outro lado da avenida, que estará operando em sistema binário (mão dupla).

Os condutores que vão seguir direto para o Centro deverão desviar à direita no retorno existente em frente ao condomínio Mansão Ville de Paris, retornando à via de origem. Já para os que precisarem se dirigir para a avenida Tancredo Neves, a SMTT abrirá um novo acesso à direita, próximo à baia que permitirá o deslocamento direto para a Tancredo”, explica Walter Faro.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe reforça a orientação para que os condutores redobrem a atenção à sinalização no local e planejem seus trajetos com antecedência, a fim de evitar transtornos.

“A obra é uma realidade que vem trazer benefícios em um futuro próximo. Ela vai, antes disso, causar incômodo no trânsito e é preciso compreensão e apoio dos condutores respeitando as sinalizações, se organizando mais cedo e evitando a área”, orienta.

Foto ascom SMTT