SMTT de Aracaju altera sentido em trecho da rua Dom Bosco no Bairro Suíssa

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju anuncia que, a partir da próxima segunda-feira, dia 25, haverá alteração no tráfego da rua Dom Bosco, no bairro Suíssa. O trecho compreendido entre a Avenida Edelzio Vieira de Melo (conhecida popularmente como antiga Explosão) e a rua Frei Paulo deixará de ser mão única e passará a operar em mão dupla.

A medida foi definida após estudos técnicos realizados pela Diretoria de Sistemas e Planejamento da SMTT, que identificaram a necessidade de oferecer uma rota alternativa para motoristas que precisam retornar em direção à avenida Hermes Fontes, uma das vias mais movimentadas da capital.

De acordo com o diretor de Sistemas e Planejamento, Flávio Novais, a alteração deve trazer mais praticidade e segurança ao tráfego local. “Essa não é uma mudança drástica, mas acreditamos que esse laço de quadra irá contribuir para melhorar a fluidez de veículos na região, evitando deslocamentos desnecessários e reduzindo pontos de retenção”, destacou.

Foto: Ascom/SMTT