SMTT divulga esquema de trânsito para festa na Praça Fausto Cardoso

O Forró Caju 2025 começa nesta sexta-feira, 30 de maio, com expectativa de grande público. Neste ano, a festa será descentralizada, com shows espalhados por diversos pontos de Aracaju.

Nas três primeiras noites do evento, de 30 de maio a 1º de junho, as apresentações acontecerão exclusivamente na Praça Fausto Cardoso, no centro da cidade.

Para garantir a segurança e a organização do Forró Caju, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), montou uma operação especial de trânsito no entorno da Praça Fausto Cardoso.

Entrada para o público

O acesso do público à festa será feito por dois portões: um localizado na Travessa Benjamin Constant, na continuação do calçadão da rua João Pessoa; e outro na rua Itabaiana, entre os prédios da Câmara Municipal de Aracaju e o Palácio Museu Olímpio Campos, em frente à Praça da Catedral. Esses pontos de entrada foram definidos estrategicamente para garantir a fluidez na chegada das pessoas, bem como facilitar o trabalho das equipes de segurança, controle de acesso e revista.

Bloqueios e desvios

Segundo o diretor de trânsito da SMTT, Julio César Zambon, todo o contorno da praça Fausto Cardoso será interditado durante os dias de festa, incluindo a Travessa Benjamin Constant e a Travessa José de Faro. Esses bloqueios se darão a partir das 18h na sexta-feira, e a partir das 16h no sábado e domingo.

Já a avenida Ivo do Prado, uma das principais vias que ligam a Zona Norte à Zona Sul, permanecerá totalmente livre para o tráfego de veículos, e não será permitido estacionar no local. “Além disso, a partir das 12h, iremos iniciar a colocação de cones para sinalizar que será proibido estacionar nas vagas existentes na Travessa José de Faro e na Travessa Benjamin Constant, já que essas vias estarão fechadas durante o evento”, explicou o diretor de trânsito.

Um dos bloqueios será realizado no cruzamento da Travessa Benjamin Constant com a rua Itabaiana, impedindo a passagem de veículos nesse trecho, que será utilizado como acesso ao evento. Os carros que estiverem seguindo pela rua Propriá deverão desviar à esquerda na rua Itabaianinha. “Outro ponto de bloqueio será no cruzamento da Travessa José de Faro com a rua Itabaiana, também com o objetivo de liberar a área para a entrada do público. Nesse caso, os veículos precisarão seguir à esquerda na rua Itaporanga”, disse Julio Cesar Zambon.

Ponto de táxi

As pessoas que optarem por irem embora da festa por meio de táxi terão uma facilidade a mais. “Para facilitar o deslocamento desse público, haverá um ponto de táxi na Praça da Catedral, próximo à entrada principal do evento, a partir da metade para o final do evento”, afirmou. O local permitirá fácil acesso dos passageiros após o encerramento dos shows.

Para quem pretende ir ao Forró Caju utilizando transporte público, a SMTT informa que não haverá nenhuma alteração no funcionamento das linhas de ônibus que circulam na região. Os itinerários e horários permanecerão os mesmos, garantindo o acesso dos passageiros à festa sem qualquer impacto nas operações.

Com informações e foto da SMTT