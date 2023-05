SMTT promoverá passeio ciclístico na Barra neste sábado, 27

Neste sábado, 27, a cidade da Barra dos Coqueiros se prepara para um evento especial que promete unir diversão e conscientização no trânsito. Em alusão ao Maio Amarelo, a Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), irá promover um passeio ciclístico aberto para todos os interessados.

O principal objetivo dessa iniciativa é conscientizar motoristas e motociclistas sobre a importância do respeito aos ciclistas que compartilham as ruas, avenidas e rodovias do município. O passeio ciclístico se apresenta como uma oportunidade para estreitar os laços entre os diferentes usuários do trânsito e fomentar uma convivência mais segura e harmoniosa.

Concentração do passeio

A concentração para o evento está marcada para às 15h, na Avenida Deputado Reinaldo Moura, localizada atrás do Fórum Desembargador Antônio Xavier Assis Junior. A partir desse ponto, os participantes seguirão em direção à Praça de Eventos da Atalaia Nova.

“O passeio ciclístico será uma excelente oportunidade para os amantes de bicicleta, para aqueles que desejam apoiar uma causa tão importante como a segurança no trânsito e ainda para quem depende dela para se locomover diariamente. Além de conscientizar sobre a presença dos ciclistas nas vias públicas, o evento busca promover hábitos saudáveis, incentivar a prática de exercícios físicos e fortalecer os laços da comunidade local”, destaca o superintendente, Marcos Fellipe Gomes.

Foto Sara Madureira