SMTT realiza reordenamento viário na Avenida Francisco Freitas Bendocchi Alves

Com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos e garantir maior segurança viária, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), está realizando um importante reordenamento na circulação da Avenida Francisco Freitas Bendocchi Alves e vias adjacentes. A intervenção inclui a retirada do estacionamento nas faixas da esquerda localizadas entre as ruas Evaldo Alcídes Pereira, Maria Eurides Almeida Souza e João Ednaldo Alves dos Santos.

A medida visa resolver problemas de congestionamento e melhorar a mobilidade em um dos pontos de maior circulação da região. O projeto foi desenvolvido com base em estudos técnicos realizados pela diretoria de Planejamento e Sistemas da SMTT, que identificaram a necessidade de desobstruir as áreas centrais e readequar os sentidos de circulação para melhor distribuir o tráfego.

A avenida Francisco Freitas Bendocchi Alves passará a operar em mão única até o cruzamento com a Rua Clóvis Mozart Teixeira, visando organizar melhor o fluxo de veículos e evitar conflitos em cruzamentos que antes apresentavam retenções frequentes. Além da proibição dos estacionamentos, estão sendo instaladas novas placas de mudanças de sentido e de circulação em trechos estratégicos. Também está sendo realizada a implantação de nova sinalização horizontal, com pintura de faixas e marcações viárias para reforçar as alterações e garantir mais segurança e orientação aos condutores.

Segundo o assessor técnico do setor de Planejamento e Sistemas Vitor Dória, as alterações são resultado direto da escuta à comunidade local e de levantamentos técnicos detalhados. “A retirada dos estacionamentos nas ilhas e a reconfiguração da circulação nessas vias vão possibilitar uma melhor fluidez no tráfego e reduzir pontos de conflito entre veículos. É uma ação planejada com base em dados de campo e no aumento da demanda de circulação nessa região da cidade. Nosso compromisso é com uma mobilidade mais eficiente e segura para todos”, explicou Vitor.

A SMTT também conta com o apoio de agentes de trânsito no local para orientar os condutores quanto às mudanças. A expectativa é que, com a reorganização, haja uma significativa melhora na circulação de veículos, principalmente nos horários de pico, além de contribuir para a segurança de motoristas e pedestres.

Foto – ASCOM SMTT