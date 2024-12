Dezembro Laranja: sol sobre as mãos ao dirigir aumenta risco do câncer de pele

A exposição cumulativa pode causar melanose solar, envelhecimento precoce e até lesões precursoras de carcinoma espinocelular

As mãos, frequentemente expostas ao sol durante a condução de carros, motos e bicicletas, estão mais vulneráveis ao câncer de pele do que se imagina. Apesar de parte das pessoas aplicar protetor no rosto, muitas vezes o dorso das mãos é esquecido. Isso é um erro grave, já que a exposição cumulativa pode causar melanoses solares, envelhecimento precoce e até lesões precursoras de carcinoma espinocelular, um tipo de câncer de pele, alerta a dermatologista Marcelle de Oliveira Salvadio, da Hapvida NotreDame Intermédica.

Pessoas com antecedentes familiares, além daquelas com fototipo predisposto, têm mais risco de desenvolver câncer de pele. “Isso ocorre devido à radiação ultravioleta, a RUV, ou a uma desordem genética. Por isso, reforço a necessidade de consultar sempre um médico e usar o filtro solar de maneira adequada”, afirma.

A radiação ultravioleta passa pelo vidro do carro, exceto se houver uma proteção específica para bloqueá-la, e pode provocar danos celulares graves, ressalta a dermatologista da Hapvida. Motoristas que passam longas horas ao volante, entregadores que usam motos e bicicletas e outros profissionais que trabalham sob o sol acumulam essa exposição constante. “Nosso conselho é usar filtro solar com fator proteção acima de 30 em todas as áreas do corpo expostas ao sol a cada duas horas”, orienta.

Outra medida importante é investir em acessórios de proteção, como luvas específicas, manguitos e películas nos vidros dos carros com bloqueio da radiação ultravioleta. “É uma camada extra de segurança”, frisa.

Além disso, é fundamental desmistificar a ideia de que manchas no dorso das mãos são apenas “sinais da idade”. Essas marcas podem ser um alerta de danos causados pelo sol. A campanha Dezembro Laranja reforça que a consulta regular ao dermatologista é indispensável para avaliar a saúde da pele e receber orientações adequadas. Adotar essas práticas reduz os riscos do câncer de pele e também protege a pele das mãos, uma área tão funcional quanto negligenciada.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 79 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 341 clínicas médicas e 291 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Texto e foto Laila Oliveira