SPM promove mais uma ação alusiva ao Outubro Rosa e amplia cuidados

Uma nova ação do projeto Meu combustível salva foi realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), neste sábado, 25, na Clínica Santa Helena. Mais de 30 mulheres de Aracaju, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros tiveram acesso a exames de mamografia e ultrassonografia de mama, reforçando os cuidados com a saúde.

O objetivo é o rastreio do câncer de mama, o tipo que mais mata mulheres no mundo. “A SPM segue trabalhando por todo o estado em prol das mulheres sergipanas neste Outubro Rosa, que é um mês de combate ao câncer de mama. Estamos com esta ação na Santa Helena, realizando mais exames preventivos, em busca de saúde e apoio para essas mulheres. Juntas somos mais fortes”, afirmou a secretária executiva da SPM, Isabela Mazza.

Jussara Pereira, 47 anos, foi uma das que aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde. “Esta ação foi maravilhosa. Realizei um exame de mamografia e recebi o resultado na hora. Graças a Deus, está tudo certo”, afirmou.

Quem também realizou o exame preventivo e destacou a importância da iniciativa. “Esta ação está dando a oportunidade para várias mulheres realizarem de forma gratuita o exame preventivo da mama, que é muito importante para prevenir o câncer de mama”, declarou.

O programa Meu Combustível Salva é uma ação da SBM que incentiva o abastecimento de veículos revertido para a realização de mamografias gratuitas para as mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Um trabalho lindo que a gente vem realizando nos últimos sete meses, que já alcançou mais de 200 mulheres. Essa parceria com a SPM e a Clínica Santa Helena traz essa campanha que alcança as mulheres que mais precisam”, ressaltou a mastologista e presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe, Aline Valadão.

A iniciativa nasceu em 2021 e, desde a criação, o projeto já tornou realidade a mamografia para milhares de mulheres. O ‘Meu Combustível Salva’ reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, como uma alternativa inovadora e solidária para promover a saúde feminina.

Foto: SPM