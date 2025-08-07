SSP e organizadores traçam estratégias para segurança pública do Pré-Caju 2025

Com o objetivo de traçar estratégias para o plano de segurança pública da prévia carnavalesca Pré-Caju 2025, representantes da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da tradicional prévia carnavalesca estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira, 7. Os temas tratados incluíram o efetivo da Polícia Militar, funcionamento plantonista da Delegacia de Turismo (Detur) e planejamento de atendimento às ocorrências destinadas ao Corpo de Bombeiros. O evento acontecerá de 14 a 16 de novembro na Orla de Atalaia, em Aracaju.

Conforme o coronel Alexsandro Ribeiro, comandante-geral da Polícia Militar, a corporação contará com uma média de 300 militares por dia de evento. “Estamos iniciando o planejamento operacional para que nós possamos ter um Pré-Caju de muita paz e tranquilidade. O sucesso do evento também passa justamente pelo planejamento de segurança pública, que já estamos dando início”, evidenciou.

De acordo com o delegado-geral Thiago Leandro, a atuação da Polícia Civil estará centrada tanto no mapeamento e desarticulação de grupos criminosos voltados ao furto de celulares, quanto no trabalho preventivo direcionado aos crimes de importunação e assédio sexual. “Então, a Polícia Civil irá atuar durante todos os dias do evento com a Delegacia de Turismo (Detur) funcionando 24h. Lembrando que no ano passado tivemos importantes prisões e recuperação de diversos celulares”, ressaltou.

Segundo a subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Maria Souza, a corporação vai atuar com foco nos planos de segurança de incêndio e pânico, além das eventuais ocorrências de atendimento pré-hospitalar e de afogamentos. “Para isso já estamos com todas as equipes preparadas. Iremos atuar também em conjunto com os demais órgãos para garantir o sucesso e a tranquilidade da maior prévia carnavalesca do estado”, enfatizou.

Para o organizador do evento, Fabiano Oliveira, a reunião foi produtiva e fundamental para que o Pré-Caju transcorra com segurança. “Nós estamos aqui para acompanhar esse planejamento e agradecer em nome de todos os foliões e de todos os trabalhadores. Nós temos um incremento na economia do estado de grande relevância, já que são mais de 30 atrações no Pré-Caju 2025”, finalizou.

