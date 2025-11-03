Tabela de futsal e handebol dos Jogos dos Servidores 2025 é apresentada

As Comissões de Organização, Técnica e Mobilização e Engajamento dos Jogos dos Servidores 2025 disponibilizaram nesta segunda-feira, 3, o primeiro boletim da competição, com a tabela dos jogos do futsal e handebol, masculino e feminino. As competições, organizadas pelas Secretarias de Estado da Administração (Sead) e Esporte e Lazer (Seel), foram retomada pela gestão estadual no ano passado, por meio de decreto do governador Fábio Mitidieri. Este ano, além do Executivo estadual, participam da competição servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas de Sergipe, das Polícias Federal e Rodoviária Federal e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.

Os servidores que competem no Futsal masculino estão divididos em sete grupos: A (Sead, Funcap, Seagri), B (Seasic, SES, CBM), C (Sedetec, TCE, PJU), D (SSP, Sedurbi, Seed), E (TJSE, Deso, Seel), F (SECC, PF, PRF) e G (Banese, Sejuc, PM). Conforme o Boletim 01, as partidas serão iniciadas no próximo dia 10, às 18h30, com uma partida entre as equipes masculinas da Seagri e Funcap, pela chave A da competiação, na Quadra de Esportes Geraldo Oliveira (Geraldão), no bairro São José, em Aracaju. Na mesma noite, o Geraldão recebe ainda outras duas partidas. Às 19h30, a equipe do CBM enfrenta a SES, e às 20h20, a Sedect disputa com o TCE.

O Futsal masculino terá outras três disputas também no dia 10. Pelas chaves D, E e F se enfrentarão na quadra de esportes do Centro de Excelência Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, no bairro 18 do Forte, na capital sergipana, as equipes da Sedurbi e SSP, às 18h40; Deso e Seel, às 19h30; e SECC e PRF, às 20h20.

As equipes femininas de Futsal estão divididas em cinco grupos: A (Seel, Seasic, SES), B (Sejuc, Banese, CBM), C (TCE, Seed, Seagri), D (PM, Funcap, SSP) e E (TJSE, Sead), Sedetec). No próximo dia 11, essas equipes farão suas primeiras disputas no Geraldão, onde se enfrentarão as equipes da Seed e Seasic, às 18h40; Sejuc e CBM, às 19h30; e Seed e TCE, às 20h20.

No Handebol, as equipes masculinas estão divididas nos Grupos A (Sedetec, Sejuc, CBM), B (SES, SSP, Seed), C (Seasic, Banese, PRF), D (Deso, PF, Sead) e E (Seel, TCE, PM). Já as equipes femininas estão divididas nos Grupos A (Seed, Sedetec, Seel), B (Deso, Seasic, TJ), C (TCE, SES, Sead) e D (Banese, CBM, PM).

Para esta modalidade, as primeiras disputas das equipes masculinas e femininas iniciam também no próximo dia 10, com partidas nas quadras de esportes da Escola Estadual Jacintho de Figueiredo Martins e Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, ambos no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, em Aracaju.

A tabela completa do Boletim 01 está disponível no site institucional da Sead e pode ser acessada no link https://sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2025/11/BOLETIM-01-JOGOS-DOS-SERVIDORES.pdf.

Foto: Iran Souza