Tarifa Social do Deso cresce 82% e beneficia mais de 19 mil famílias

Além de garantir menor tarifa, o programa contribui para a segurança hídrica e a preservação do meio ambiente.

O Tarifa Social, programa implementado pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), encerrou o ano de 2024 com um marco significativo: 19.736 famílias beneficiadas com descontos de até 50% na conta de água. O número representa um crescimento expressivo de 82% em relação a 2023, quando foram atendidas 10.798 famílias.

Comparando-se com 2021, quando o programa alcançou 4.902 usuários, o crescimento em 2024 é ainda mais notável, atingindo 302%. Esse incremento é resultado de ações estratégicas da administração estadual, por meio da Deso, que visam ampliar o acesso ao benefício para o maior número de famílias possível. A divulgação do Tarifa Social é feita em diversos meios de comunicação, como entrevistas, rodas de conversa nas comunidades, além da busca ativa de potenciais beneficiários.

O programa, além de facilitar o pagamento da conta de água para famílias de baixa renda, permitindo que as mantenham no dia com o Deso, também contribui para a segurança hídrica da população e para a preservação do meio ambiente. Ao aumentar o consumo consciente e reforçar as ligações irregulares, a Tarifa Social promove a saúde pública e a sustentabilidade.

Canais de acesso Para saber mais sobre a ‘Tarifa Social”

como os pré-requisitos de inscrição, prazo de validade do benefício e o que é necessário para se cadastrar, consulte os detalhes do programa clicando aqui ou acessando o endereço virtual deso-se.com.br/menu/tarifa-social.

Para esclarecimento de dúvidas e solicitação de informações, é possível entrar em contato com o Deso por meio dos números telefônicos 4020-0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp (79 3142-1095). Os usuários também podem se dirigir à unidade de atendimento presencial da empresa mais próxima (clique aqui para conferir mais informações sobre as agências).