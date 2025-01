Terapia com cães auxilia no tratamento de pacientes oncológicos

Com o objetivo de contribuir com o tratamento e minimizar os impactos da hospitalização das crianças do Internamento Pediátrico da Oncologia, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) tem adotado um importante instrumento para tornar o ambiente hospitalar ainda mais acolhedor, colaborando com o bem-estar e com a recuperação dos pacientes: a cinoterapia, mais conhecida como uma terapia facilitada por cães. Além da humanização do tratamento, a iniciativa leva alegria, vitalidade e carinho dos cães para a rotina, durante a permanência na unidade.

A ação é uma parceria com o Corpo de Bombeiros de Sergipe (CBMSE), que realiza visitas especiais à unidade oncológica. Os cães Jolie e Zumbi, dois labradores com experiência em salvamento e que trabalham em ocorrências tanto em mata quanto escombros, passeiam pelos corredores e pelas enfermarias, atuando como facilitador no processo terapêutico dos pacientes hospitalizados.

Para a terapeuta ocupacional da Oncologia, Márcia Larissa Ferreira, a presença dos cães e o contato com os animais melhora o humor, traz alegria e promove a socialização entre as crianças, profissionais e familiares. “O principal benefício é aliviar o estresse causado pela internação, trazendo para o hospital um pouquinho daquilo que as crianças vivem em casa. Além disso, proporcionar esses momentos é, com certeza, um dos objetivos da terapia ocupacional, afinal a melhora do humor interfere diretamente no desempenho ocupacional das crianças”, salientou.

Ana Carla dos Santos, mãe de Eloah Gabrielle dos Santos Ribeiro, destacou a importância da ação. “A visita dos cães está sendo muito importante, não só para as crianças, mas para adultos também. Melhora o humor de todos e ajuda muito no tratamento. Eu costumo chamá-los de amiguinhos da alegria. A minha filha ama a visita deles. Muito obrigado ao Corpo de Bombeiros de Sergipe por proporcionar momentos felizes às nossas crianças, que Jesus abençoe a todos e que vocês possam vir mais vezes fazer essas visitas”, comentou.

“Ver meu filho interagindo com os cães Jolie e Zumbi foi um verdadeiro presente. A alegria e o entusiasmo foram contagiosos. Ele ficou encantado e pediu para sentar e alisar eles. A presença dos animais proporcionou um momento de leveza e carinho em um período tão desafiador na vida dele. A terapia com animais foi um complemento incrível ao tratamento médico, trazendo esperança e bem-estar para toda a família. Observar a felicidade do meu filho me encheu de gratidão. Agradeço imensamente a todos que tornaram essa experiência possível. Os cães são verdadeiros anjos de quatro patas”, enfatizou, Erica Almeida, mãe do Arthur Almeida.

Outras visitas

A Unidade Pediátrica de Alta Complexidade Dr. José Machado Souza do Huse também já recebeu a dupla canina Jolie e Zumbi em uma visita, proporcionando um momento de descontração aos pacientes hospitalizados. O cinotécnico e sargento do CBMSE Tiago Garcia, responsável pelos cães, explicou o impacto positivo da presença dos animais no tratamento das crianças. “A iniciativa visa suavizar um pouco desse ambiente hospitalar, onde as crianças estão internadas, proporcionando um momento lúdico de alegria. O objetivo é promover o bem-estar e contribuir para a melhora na saúde delas”, explicou o sargento.