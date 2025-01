Terceira fase da Matrícula Online 2025  segue até 24 de janeiro

A terceira fase da Matrícula Online 2025 para a Rede Estadual de Ensino teve início nesta quarta-feira, 22, e segue até o próximo dia 24 de janeiro. O processo é realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), através do Portal da Matrícula Online, onde os candidatos podem conferir a relação de escolas, respectivos níveis e modalidades de ensino, além do número de vagas disponíveis. Este processo é contínuo durante todo o ano letivo, enquanto houver vagas.

Para aqueles que enfrentarem dificuldades de acesso ao site ou não possuírem recursos tecnológicos, os laboratórios das escolas estaduais estarão à disposição para a realização da matrícula. A Seed também oferece suporte pelo telefone 0800 285 5321 e atendimento online no Portal da Matrícula, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

A efetivação da matrícula ocorre com a entrega dos documentos e assinatura dos termos escolares, que deve ser feita até o primeiro dia de aula. Os documentos necessários incluem comprovante da matrícula online, certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência, termo de responsabilidade e, quando aplicável, relatório médico, cartão de vacinação para crianças de até seis anos e duas fotos 3×4.

No Centro de Excelência Professor João Costa, a recepção dos pais foi descrita como tranquila durante as primeiras fases do processo. O diretor Rogério Luiz da Silva reforçou a importância de realizar a inscrição na matrícula de forma antecipada e o suporte oferecido pela unidade. “Estamos aqui para orientar e matricular nossos novos alunos, mas sempre incentivamos quem tem acesso a meios tecnológicos a realizar o processo de forma tranquila em casa”, disse ele.

Para a mãe Andreza Costa, que compareceu à escola para matricular sua filha no 1° ano do ensino médio, o acolhimento foi um diferencial. “A equipe da escola está de parabéns pelo suporte e pela recepção calorosa”, exaltou.

A coordenadora do Núcleo Gestor da Matrícula Online da Seed, Jaqueline Andrade, reforçou a necessidade de manter os dados dos alunos atualizados no Portal da Matrícula. “Isso facilita e agiliza todo o processo, garantindo uma experiência mais tranquila para as famílias”, destacou.

Foto: Maria Odília