Terceira fase da matrícula online da rede estadual tem início hoje

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) inicia a terceira e última fase da Matrícula Online nesta quarta-feira, 22. O prazo segue até a sexta-feira, 24. As vagas desta etapa são destinadas a alunos oriundos de qualquer rede de ensino que poderão, de forma online e gratuita, realizar a sua matrícula por meio do portal da pasta.

Após preencher os dados necessários, o estudante ou seus responsáveis precisam efetivar a matrícula. Para isso, é necessário que se dirijam até a escola selecionada portando certidão de nascimento, documento de identidade com número da Certidão de Pessoa Física (CPF), guia de transferência ou declaração, comprovante de residência, além do comprovante disponibilizado durante a matrícula online.

“Vale lembrar que o Portal da Matrícula fica aberto durante todo o ano letivo. Para 2025, a inclusão do CPF do estudante será obrigatória. Essa exigência facilita a identificação dos alunos no sistema educacional e garante maior agilidade no gerenciamento de dados escolares. Caso o estudante ainda não tenha CPF, é essencial providenciar esse documento o quanto antes, pois ele será indispensável para concluir o processo de matrícula”, afirma a coordenadora do Núcleo Gestor de Matrículas Online, Jaqueline Andrade.

Para os alunos que necessitem da Educação Especial, será necessário apresentar o relatório médico e a avaliação psicossocial assim que possível. Para as crianças com até seis anos, será obrigatório a apresentação da carteira de vacinação atualizada, além de duas fotos 3×4.

No momento da efetivação da matrícula, será necessária a assinatura dos termos de responsabilidade e autorização. Um desses termos é o de restrições alimentares ou patologias, essencial para que a escola tome os devidos cuidados caso o aluno possua alguma restrição alérgica.

“Com base nas informações fornecidas, as equipes de alimentação escolar podem adaptar os cardápios e tomar as precauções necessárias para evitar contaminações cruzadas, respeitando as necessidades individuais de cada aluno”, explica a diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Lucileide Rodrigues. A medida reforça o compromisso da Seed em oferecer uma alimentação escolar inclusiva e segura, promovendo o bem-estar dos estudantes.

Em caso de dificuldades para realizar a matrícula, as escolas estaduais disponibilizarão os laboratórios de informática, além de auxílio para a realização da matrícula. Além disso, o número 0800 285 5321 e o atendimento online estarão disponíveis de segunda a sexta, das 8h às 22h, para tirar dúvidas em tempo real.

Para o ano de 2025, a Seed disponibilizou à comunidade aproximadamente 165 mil vagas para todas as 318 unidades escolares espalhadas pelos 75 municípios. O início do período letivo de 2025 será no dia 6 de fevereiro.

