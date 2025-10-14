Time Sergipe encerra primeiro bloco dos JEBs e dos JUBs com 20 medalhas

O Time Sergipe encerrou o primeiro bloco de competições dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) com um saldo animador: 20 medalhas conquistadas, sendo uma de ouro, cinco de prata e quatro de bronze, nos JEBs, e duas de ouro e seis de bronze, nos JUBs.

O desempenho mostra o crescimento do esporte sergipano nas categorias de base e universitária, reflexo do investimento e da mobilização promovidos pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

As competições seguem, agora, para o segundo bloco, que acontece entre 14 e 18 de outubro, com as disputas de ciclismo, atletismo, judô, taekwondo e ginástica rítmica, no JEBs, e 11 novas modalidades no JUBs, incluindo as disputas de cheerleading, free fire e natação, modalidades em que Sergipe tem expectativas de subir ao pódio.

Para a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o desempenho do Time Sergipe é fruto de um trabalho contínuo que envolve escolas, federações e o poder público. “Essas medalhas representam muito mais do que resultados esportivos, simbolizam o esforço conjunto de atletas, famílias, professores e técnicos. O Governo de Sergipe tem investido em programas e políticas que fortalecem o esporte educacional e universitário, e estamos colhendo os frutos disso. O mais bonito é ver nossos jovens acreditando no esporte como caminho de transformação”, destacou.

Jornada

O clima entre os atletas é de união e confiança. Para muitos, participar dos JEBs e dos JUBs é mais do que competir, é viver uma experiência de crescimento pessoal e esportivo.

A técnica da equipe de voleibol feminino, Daniella Lemos, destacou o amadurecimento das atletas ao longo das disputas. “O que mais me impressiona é como elas se transformam. Entram um pouco tímidas e voltam líderes, conscientes do que representam. Esse é o verdadeiro legado dos jogos.” afirmou.

Durante as competições, as arquibancadas foram tomadas por um misto de nervosismo e alegria. Entre os gritos de incentivo, estavam as mães e pais de atletas. “É uma experiência única, ver nossas filhas com a camisa de Sergipe, competindo com atletas de todo o país, é um orgulho imenso. A gente se emociona a cada ponto, a cada vitória”, contou Andréa Góis, mãe de uma das jogadoras.

Outra mãe, Karen Sasaki, destacou a importância da presença familiar nesse momento. “A gente sabe o quanto elas se dedicam, o quanto abriram mão de finais de semana, de tudo para treinar. Estar aqui acompanhando é o mínimo que podíamos fazer, e ver o resultado disso em quadra é indescritível”, frisou.

Com a chegada do segundo bloco, a expectativa é de que o Time Sergipe continue fazendo história, consolidando o estado entre os destaques do cenário esportivo nacional.

Foto: Ascom Seel