Time Sergipe estreia nas Paralimpíadas Escolares 2024

O Time Sergipe já está em São Paulo para participar das Paralimpíadas Escolares 2024, que acontecem de 27 a 30 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico. Com uma delegação de 58 pessoas, Sergipe competirá em seis modalidades: paranatação, paratletismo, bocha, halterofilismo, vôlei sentado e parabadminton. A ida dos paratletas sergipanos para a competição conta com o apoio do Governo do Estado, que sempre tem fomentado a participação em grandes eventos nacionais.

Na noite dessa terça-feira, 26, a cerimônia de abertura deu início ao maior evento esportivo escolar para crianças e jovens com deficiência no mundo. Realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a edição deste ano reúne mais de dois mil atletas em idade escolar de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, disputando medalhas em 13 modalidades esportivas.

O momento foi especial para Sergipe, que teve o jovem Sérgio Cauã como destaque ao carregar a bandeira do estado na cerimônia. “Foi uma emoção muito grande representar Sergipe neste momento tão importante. É um orgulho carregar a bandeira do meu estado e mostrar que todos nós podemos ir longe com o esporte”, declarou Cauã, que foi aplaudido de pé pelos presentes.

A secretáriade Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, acompanhou a cerimônia de abertura da competição e celebrou a participação sergipana. “Ver Cauã representando Sergipe com tanta alegria e determinação é motivo de orgulho para todos nós. As Paralimpíadas Escolares são uma oportunidade incrível para nossos jovens mostrarem seu talento e sua força. Estamos confiantes em ótimos resultados e, principalmente, no aprendizado e nas experiências que esses atletas levarão para a vida”, afirmou a secretária.

Foto: Ascom Seel