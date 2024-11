TJ/SE reconhece trabalho da Clínica Fertilità com “Selo Amigo da Mulher”

Na última terça-feira, 26, aconteceu na sede do Tribunal de Justiça de Sergipe a entrega do “Selo Amigo da Mulher”, uma iniciativa da instituição que reconheceu municípios e empresas que trabalharam em prol da saúde e bem-estar da mulher sergipana no ano de 2024.

A Clínica Fertilità, referência em Sergipe e no Nordeste na investigação e tratamento de casais inférteis, casais homoafetivos, preservação da fertilidade de pacientes oncológicos, biópsia de embriões para diagnóstico de malformação ou de doenças genéticas familiares, foi reconhecida pelo seu vasto trabalho em prol da fertilidade da mulher.

“Estamos emocionados com tamanho reconhecimento de um trabalho que já dura 15 anos e colocou Sergipe na vanguarda dos tratamentos de fertilidade no Brasil. Esse Selo só nos fortalece a continuar entregando um trabalho de qualidade para o nosso estado”, disseram Dr. Iuri Telles e Dra. Andréa Telles, ginecologistas e obstetras, especializados em Reprodução Humana Assistida, ambos fundadores e diretores da Clínica Fertilità.

O Selo “Amigo da Mulher” é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Sergipe, através da Resolução 14/2024, por meio da Coordenadoria da Mulher.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.