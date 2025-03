Todas as praias de Sergipe estão apropriadas para o banho, diz Adema

Todas as praias de Sergipe monitoradas pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) estão apropriadas para o banho. Em nenhuma delas foi constatada uma concentração máxima de coliformes termotolerantes de 1000 UFC/100m. Portanto, quem gosta de um bom banho de mar pode ir às praias de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Estância e Itaporanga D’Ajuda.

e acordo com a Adema, estão apropriadas para banho as praias do Jatobá, da Costa e da Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros; do Havaizinho, em frente à Praça de Eventos da Orla; da Atalaia Velha, em frente aos Arcos da Orla; da Bonanza, na região conhecida como Cinelândia, em frente à Passarela do Caranguejo; Banho Doce, Aruana, Robalo, Refúgio e Náufragos (Viral). Também apresentaram condições normais de balneabilidade o ponto da Praia de Pirambu situado nas proximidades da foz do Rio Japaratuba e a Praia do Porto; assim como todas as praias do Litoral Sul analisadas: Caueira, Abaís, Saco e Dunas.

Praias limpas

O litoral de Aracaju é um dos principais destinos turísticos para os visitantes, assim como opção de lazer para a população local, pois o clima quente e úmido da estação é um convite para um refrescante banho nas suas praias. Aracaju é capital que mais tem praias limpas em todo litoral do país. É o que aponta o levantamento realizado pela Folha de São Paulo, indicando que das 10 praias aracajuanas, seis são boas e não estiveram impróprias em nenhum momento do ano, mantendo a balneabilidade, que consiste no processo que mede a qualidade da água como própria ou imprópria, principalmente para banho. A publicação considera boas as praias próprias em 100% das semanas monitoradas.

Praia muito perigosa

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, o local onde há os maiores registros de afogamento em Aracaju se concentra na faixa de praia que vai do bairro Coroa do Meio até as proximidades dos Arcos da Orla, na praia de Atalaia. Na praia da Coroa do Meio, próximo à margem, uma equipe de mergulho do CBMS já encontrou pontos com aproximadamente 30 metros de profundidade.

Para evitar os afogamentos, o Corpo de Bombeiros coloca bandeirolas vermelhas para indicar a existência de buracos e forte correnteza, mas muitos ignoram os avisos de perigo. O que torna essa faixa de mar tão perigosa é a forte influência do rio no comportamento da areia da praia. A areia é transportada pelas águas que provocam aquelas “piscinas”, que são formadas quando a maré está baixa, onde as crianças geralmente ficam. Mas quando a maré está alta, as “piscina” se torna um perigo, daí é o momento onde são colocadas as bandeirolas para sinalizar a ameaça.

Fonte: Adema e CBMS: Foto:G/S