Torcida Jovem do Confiança realiza ação de doação de sangue

Nesta sexta-feira (19), a partir das 8h, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recebe a terceira campanha de doação de sangue da Agremiação Recreativa Torcida Jovem do Confiança.

A ação é organizada pela Torcida Jovem, juntamente com outros movimentos do time proletário e tem o objetivo de mobilizar a população para o ato regular da doação de sangue, além de aumentar o estoque da unidade e ajudar a salvar vidas.

“Essa será a terceira ação junto ao Hemose e sempre estamos em diálogo com o órgão. Doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade. Queremos estimular mais pessoas a fazerem doação de sangue por conta do baixo estoque da unidade e ajudar a salvar vidas”, destacou Matheus Aquino, vice-presidente da Agremiação Recreativa e responsável pela mobilização.

Em 2023, a Torcida Jovem Azulina completa 22 anos de formação e entre as ações sociais realizadas destacam-se: o sopão solidário e a doação de roupas e lençóis aos moradores em situação de rua, a entrega de kits de higiene pessoal para a Associação Mulheres de Peito, e, nas datas comemorativas, destacam-se a páscoa solidária, dia das crianças, a entrega de cestas básicas e a ação social de doação de sangue, além da oficina de barbeiro, aula regular de artes marciais e percussão.

Condições para doar:

O doador precisa ter entre 16 e 69 anos de idade e deve comparecer ao serviço bem alimentado, com repouso de, no mínimo, 6 horas na noite anterior à doação. O candidato à doação não deve ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores e deve ainda evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação. É preciso apresentar documento com foto, válido em todo o território nacional. Mais informações, entrar em contato através dos telefones: (79)3225-8000 e 3259-3174.

Por David Rodrigues