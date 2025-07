Trânsito na avenida Acrísio Garcez será alterado a partir da segunda

A partir da próxima segunda-feira (28), serão realizadas algumas alterações no trânsito da Avenida Acrísio Garcêz no Bairro Ponto Novo, em Aracaju.

A via passará a ser mão única do cruzamento com a avenida Augusto Franco até o cruzamento com a rua Sinésia Barreto Moura. A partir deste ponto em diante a via volta a ser mão-dupla.

A orientação para quem trafega a partir da Avenida Nestor Sampaio em direção à caixa d’água do Conjunto Castelo Branco, a via passará a ser mão única do cruzamento com a Avenida Augusto Franco até o cruzamento com a rua Sinésia Barreto Moura. A partir deste ponto, a via volta a ser mão-dupla.

Outra novidade no local é que, também a partir de segunda-feira, os condutores que trafegam pela Nestor Sampaio poderão virar à esquerda na avenida Augusto Franco.

Foto: Ascom / SMTT