Troca de cupons fiscais por ingressos de futebol começa na quinta

O Campeonato Sergipano 2025 promete uma experiência ainda mais empolgante para os torcedores. Com o lançamento da nova campanha ‘Gol da Gente, Bola na Rede, CPF na nota, #Torcidadevalor’, a Arena Batistão ganha um visual totalmente renovado, reforçando o engajamento e a participação ativa dos fãs do futebol sergipano.

A campanha Gol da Gente 2025 é uma iniciativa do Governo de Sergipe, realizada por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), reafirmando o compromisso com o desenvolvimento do esporte no estado. Para esta edição, serão investidos quase R$ 2 milhões, que visam fortalecer o futebol sergipano.

O aplicativo, que já conquistou o coração dos torcedores na edição anterior, chega com uma grande novidade: o novo layout de comunicação espalhado por toda a arena. O Gol da Gente é mais do que uma campanha visual, é uma oportunidade para o torcedor fazer parte dessa festa. Além de apoiar seus times favoritos, os torcedores poderão trocar seus cupons por ingressos e garantir presença nos jogos. A mecânica é simples, acessível e tem como objetivo trazer o público para mais perto do espetáculo.

Além de reafirmar o compromisso com a inclusão, o acesso e o fortalecimento da cultura esportiva local, o app transforma o futebol em uma experiência democrática e acessível para todos. Mariana Dantas, secretária de Estado do Esporte e Lazer, destaca a importância da campanha. “Nossa proposta é trazer o torcedor para o centro desta experiência, garantindo acesso facilitado por meio da troca de cupons por ingressos. Queremos ver as arquibancadas cheias de famílias, amigos e apaixonados pelo futebol sergipano. Cada jogo será uma celebração dessa paixão que nos une”, afirmou.

Os ingressos para o Campeonato Sergipano 2025 já estarão disponíveis para troca a partir do dia 30 de janeiro, por meio do aplicativo oficial. Os torcedores poderão acumular seus cupons e realizar a troca diretamente pelo app, de forma rápida e prática, garantindo seus lugares nos jogos. Basta acessar o aplicativo Gol da Gente, escolher a partida desejada e concluir a troca em poucos passos.

Para acessar perguntas frequentes sobre o Gol da Gente, clique aqui.

