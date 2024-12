Trotes ao Samu 192 Sergipe comprometem atendimento à população

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 Sergipe se destaca nacionalmente ao oferecer cobertura integral em todos os 75 municípios do estado, atendendo aproximadamente 2,2 milhões de habitantes. Com uma frota operacional robusta – composta por ambulâncias, sendo Unidades de Suporte Avançado (USA), equipadas com médico, enfermeiro, técnico e condutor, e Unidades de Suporte Básico (USB), com técnico de enfermagem e condutor socorrista – o serviço busca garantir assistência ágil e qualificada em situações de urgência e emergência. Apesar da estrutura eficiente, o Samu ainda enfrenta um desafio recorrente: os trotes, que comprometem o atendimento à população.

Segundo o superintendente do Samu 192 Sergipe, Ronei Melo, as ligações falsas prejudicam diretamente a operação do serviço e geram impactos e prejuízos. “Temos dois tipos principais de trotes. Há aqueles com xingamentos e palavras de cunho sexual, especialmente direcionados às atendentes, que são em maioria mulheres. Mas há um tipo mais grave, que ocorre quando a pessoa simula uma ocorrência real, fornecendo informações detalhadas e mobilizando recursos indevidamente”, explicou.

Ele relatou um caso extremo em que foi informada uma suposta explosão de um barco, que por pouco não mobilizou ações táticas e apoio de outros órgãos. “Esses casos são extremamente prejudiciais. Eles não apenas consomem recursos financeiros e operacionais, mas também impactam no tempo de resposta para outras emergências que são, de fato, reais”, destacou Ronei.

A coordenadora do Complexo Regulatório do Estado, Arianne Costa, explicou como os trotes afetam o tempo de resposta e a qualidade do atendimento. “Quando uma ambulância é deslocada para uma ocorrência falsa, uma emergência real pode ficar desassistida. Isso é especialmente crítico em casos graves, como vítimas inconscientes ou com risco de vida, em que cada minuto conta. Além disso, há o desgaste emocional das equipes, que se dedicam ao atendimento e percebem que foram mobilizadas por uma situação inexistente”, ressaltou.

Arianne reforçou ainda a necessidade de fornecer informações mínimas durante uma ligação para o Samu, como endereço completo ou ponto de referência, condição aproximada da vítima (se está consciente ou não, por exemplo) e faixa etária. Segundo ela, esses dados são fundamentais para filtrar ocorrências falsas e permitir o envio adequado de recursos. “O preenchimento correto dessas informações é essencial para otimizar o atendimento. O endereço, ou ao menos um ponto de referência, é básico. Sem ele, a Central não consegue enviar uma ambulância ou motolância com a agilidade necessária”, explicou.

Dados

De janeiro a novembro de 2024, o Samu 192 Sergipe registrou 7.098 trotes, representando uma redução de aproximadamente 27% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 9.709 casos. Mesmo com a diminuição, os trotes ainda equivalem a quase 4% do total de chamadas recebidas pela Central de Regulação das Urgências (CRU).

O levantamento mostra ainda que o número de trotes aumenta consideravelmente durante o período de férias escolares e festas de fim de ano, quando crianças e adolescentes costumam realizar ligações falsas com tom de brincadeira. Nesses casos, as equipes do Samu conseguem barrar boa parte das chamadas ainda na triagem inicial feita pelos Técnicos Auxiliares de Regulação Médica (TARM) do CRU. No entanto, algumas ligações mais elaboradas acabam passando pelo filtro, mobilizando ambulâncias e outros recursos desnecessariamente.

Com tecnologia, treinamento e conscientização, o Samu 192 Sergipe segue trabalhando para garantir atendimento de qualidade e salvar vidas. “A população precisa entender que uma ligação falsa ao Samu pode significar uma vida perdida. Cada chamado deve ser feito com responsabilidade, pois é um serviço essencial para todos”, frisou Arianne Costa.

Conscientização e combate aos trotes

Para minimizar os impactos dessa prática, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu 192 Sergipe realiza campanhas periódicas de orientação, informando à população em quais situações o serviço deve ser acionado e alertando sobre as consequências dos trotes. “Os esforços têm surtido efeito, como mostra a redução registrada, mas ainda há muito trabalho a ser feito. A colaboração da sociedade é fundamental, especialmente em períodos críticos como férias e festas de fim de ano, quando as ocorrências falsas aumentam significativamente”, reforçou Ronei Melo.

Além das campanhas educativas, o Samu 192 Sergipe implementa ações mais amplas por meio do Projeto ‘Amigo do Samu’, que tem como objetivo principal a conscientização sobre práticas seguras no trânsito e o uso responsável do serviço de urgência. A iniciativa traz orientações aos condutores para evitar acidentes e também aborda o problema dos trotes. “É uma série de vertentes desse projeto educativo. Por exemplo, temos: Sou amigo do Samu e não passo trote. Sou amigo do Samu e não uso celular ao volante. Sou amigo do Samu e dou passagem para a ambulância. Tudo isso visa sensibilizar a população para que haja mais responsabilidade ao acionar o serviço e também no comportamento no trânsito”, informou Ronei Melo.

Além do impacto no tempo de resposta e no atendimento às vítimas, os trotes geram prejuízos financeiros. O deslocamento de ambulâncias consome combustível, medicamentos e tempo de trabalho das equipes. Em casos mais graves, como o acionamento de helicópteros aeromédicos, os custos são ainda maiores.

“O custo para colocar um helicóptero em operação, por exemplo, é altíssimo. Cada trote que demanda esse tipo de recurso causa prejuízos significativos, que poderiam ser evitados com mais responsabilidade da população”, concluiu o superintendente.